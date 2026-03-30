Кыргызстанец Нургазы Багышбеков завоевал серебро на турнире по джиу-джитсу в США

25 марта в Орландо (штат Флорида) кыргызстанский спортсмен Нургазы Багышбеков завоевал серебряную медаль на одном из крупнейших турниров по бразильскому джиу-джитсу — IBJJF Pan American Championship, проводимом под эгидой International Brazilian Jiu-Jitsu Federation. Об этом сообщает секретариат ВИК.

По его данным, IBJJF Pan American Championship входит в число четырех самых престижных турниров по бразильскому джиу-джитсу в мире наряду с чемпионатом мира, чемпионатом Европы и чемпионатом Бразилии. Соревнования ежегодно собирают тысячи сильнейших спортсменов со всего мира, включая представителей Бразилии, США, Европы и других регионов.

Нургазы Багышбеков начал выступление со стадии 1/16 финала, где одержал победу над спортсменом из Бразилии. В 1/8 финала кыргызстанец победил представителя Соединенных Штатов, затем в четвертьфинале оказался сильнее спортсмена из Швейцарии. В полуфинале вновь одержал победу над американским соперником и вышел в финал соревнований.

В решающей схватке кыргызстанский спортсмен встретился с представителем Бразилии. Финальный поединок получился напряженным и равным, однако по итогам близкой борьбы Нургазы Багышбеков стал серебряным призером турнира.

Напомним, Нургазы Багышбеков начал свой путь в бразильском джиу-джитсу в Кыргызстане под руководством тренера Муртазали Муртазалиева. В настоящее время спортсмен тренируется в США под руководством одного из ведущих мировых специалистов — Гильерме Мендеса.

Нургазы Багышбеков — представитель КР, чемпион и призер международных турниров по бразильскому джиу-джитсу.

Серебряная медаль стала важным достижением для кыргызстанского спорта и подтверждением высокого уровня отечественных спортсменов на мировой арене.