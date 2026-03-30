Кыргызстанец Нургазы Багышбеков завоевал серебро на турнире по джиу-джитсу в США

25 марта в Орландо (штат Флорида) кыргызстанский спортсмен Нургазы Багышбеков завоевал серебряную медаль на одном из крупнейших турниров по бразильскому джиу-джитсу — IBJJF Pan American Championship, проводимом под эгидой International Brazilian Jiu-Jitsu Federation. Об этом сообщает секретариат ВИК.

По его данным, IBJJF Pan American Championship входит в число четырех самых престижных турниров по бразильскому джиу-джитсу в мире наряду с чемпионатом мира, чемпионатом Европы и чемпионатом Бразилии. Соревнования ежегодно собирают тысячи сильнейших спортсменов со всего мира, включая представителей Бразилии, США, Европы и других регионов.

Нургазы Багышбеков начал выступление со стадии 1/16 финала, где одержал победу над спортсменом из Бразилии. В 1/8 финала кыргызстанец победил представителя Соединенных Штатов, затем в четвертьфинале оказался сильнее спортсмена из Швейцарии. В полуфинале вновь одержал победу над американским соперником и вышел в финал соревнований.

В решающей схватке кыргызстанский спортсмен встретился с представителем Бразилии. Финальный поединок получился напряженным и равным, однако по итогам близкой борьбы Нургазы Багышбеков стал серебряным призером турнира.

Напомним, Нургазы Багышбеков начал свой путь в бразильском джиу-джитсу в Кыргызстане под руководством тренера Муртазали Муртазалиева. В настоящее время спортсмен тренируется в США под руководством одного из ведущих мировых специалистов — Гильерме Мендеса.

Нургазы Багышбеков — представитель КР, чемпион и призер международных турниров по бразильскому джиу-джитсу.

Серебряная медаль стала важным достижением для кыргызстанского спорта и подтверждением высокого уровня отечественных спортсменов на мировой арене.
Материалы по теме
Чуңкурчак капчыгайында спорттук туризм боюнча ачык чемпионаты өтөт
В ущелье Чункурчак пройдет открытый чемпионат Бишкека по спортивному туризму
Айпери Медет кызы снова выйдет на ковер против олимпийской чемпионки
Кыргызстанец Нурсултан Кенешбеков завоевал серебро на чемпионате Азии
Крупнейший обвал за десятилетия: рынок драгметаллов потерял более $7 триллионов
Цены на золото, серебро, медь и олово обновили исторические максимумы
Стоимость серебра впервые превысила $81 за тройскую унцию
Сборная Кыргызстана заняла второе место на Международном чемпионате по эндуро
Кыргызстанец Бакыт Кадыров завоевал золото чемпионата мира по джиу-джитсу
Спортсмены из КР выиграли 11 медалей на чемпионате мира по джиу-джитсу в ОАЭ
