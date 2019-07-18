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Спорт

Братья из Кыргызстана выиграли медали на чемпионате Азии по джиу-джитсу

Фото @murtazaliev_bjj. Муртазали Муртазалиев (слева) и его младший брат Абдурахманхаджи (второй справа) на чемпионате Азии

Кыргызстанцы удачно стартовали на чемпионате Азии по джиу-джитсу.

Соревнования проходят 16-22 июля в Улан-Баторе (Монголия). На сегодня у сборной КР четыре медали. Багынбай уулу Торокан (весовая категория до 77 кг) завоевал серебро, Далер Марасулов (до 69 кг) — бронзу.

В весе до 85 кг выступали братья Муртазали и Абдурахманхаджи Муртазалиевы. У первого серебряная награда, у второго — бронзовая.

На видео — ликование Муртазали после победы в 1/2 финала.

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Публикация от Murtazaali Murtazaliev (@murtazaali___)

В 2018 году Муртазалиевы выступали в одной категории на Азиатских играх и оба взяли бронзу.
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