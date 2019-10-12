Бекжан Матысаев — один из лучших тайбоксеров Кыргызстана. Ему только 23 года, но кажется, он выступает за сборную вечность. Семь раз выигрывал чемпионат республики, призер чемпионата мира и двух Азиатских игр. Сейчас готовится к новому этапу в жизни.

Как спорт спас его от дурного влияния улицы, кто стал его второй матерью и с каким настроем он выходит на ринг, боец Бекжан Матысаев рассказал в интервью 24.kg.

На связи

— Как вы попали в муай-тай?

— Посмотрел тайский фильм «Онг Бак» (2003) и захотел научиться драться, как его герои. В 11 лет записался с другом в клуб «Шумкар» к заслуженному тренеру Кыргызстана Елене Шевченко.

Теперь выступаю среди любителей и профессионалов.

Фото @matysaev_bekzhan. Бекжан Матысаев на раннем этапе карьеры

— А друг?

— Бросил спорт и женился.

— Много тренируетесь?

— Четыре раза в неделю. Перед турниром — шесть раз. Спаррингуюсь с Аргеном Керимбековым, Жеенчоро Токоновым и другими одноклубниками. Отрабатываю удары, борьбу в стойке и партере. Стараюсь быть физически крепким и выносливым.

Перед зарубежными поездками провожу сборы на Иссык-Куле, занимаясь по утрам и вечерам. Главный тренер Павел Федотов в это время выходит с нашей командой на связь и дает ценные указания.

Фото Елены Шевченко. Бекжан Матысаев (справа) на сборах на Иссык-Куле. 2019 год

Хозяин положения

— Волнуетесь перед боями?

— Всегда. Убеждаю себя, что ринг — это мой дом, а соперник — незваный гость, которого надо выдворить.

В моральном плане поддерживают родители и тренер.

— Какая медаль в коллекции самая ценная?

— Бронза пляжных Азиатских игр — 2014. Соревнования проводили в Таиланде, на родине муай-тая. Это был мой первый приезд туда, и от него до сих пор яркие воспоминания.

— А как же серебро ЧМ-2018 среди студентов?

— Я заслуживал золота, но судьи отдали его хозяину ринга.

Самое важное мнение

— Какие еще турниры запомнились?

— Кубок акима Нур-Султана — 2018. Я впервые в жизни провел за полтора часа три профессиональных боя. В дебютном было трудно — выиграл по очкам. Второй сложился легче: после первого раунда соперник отказался биться. Финал был не самым сложным. Я набрал больше очков, но победу присудили казахстанцу.

Фото @kazakhstan_muaythai. Бекжан Матысаев (справа) на Кубке акима Нур-Султана. 2018 год

— Похоже, вас часто засуживают...

— Да. Но ничего не поделаешь. Главное — знать, что выложился полностью.

Реакция Елены Аркадьевны важнее мнения судей. Если дерусь плохо и выигрываю, она меня критикует. А если хорошо, но победу не дают — подбадривает.

— Давно деретесь среди профессионалов?

— С 2014-го. Дебютировал в Бишкеке на серии турниров «Манастын баатырлары». Бои длились пять раундов по три минуты. Мне, тогда еще совсем молодому, было нелегко, но всегда побеждал.

На сегодня провел среди профи около 15 боев.

Одно к одному

— В Кыргызстане у вас много конкурентов?

— В детстве в моей категории выступало 20-30 спортсменов. Теперь иногда, чтобы были противники, приходится биться не в своем весе. Вешу 67 кг , а на чемпионате КР — 2019 выступал в категории до 81 кг . Провел один бой и стал чемпионом.

— К чему стремитесь в муай-тай?

— К победе на чемпионате мира среди любителей.

— На ЧМ-2019 вы остались без медали. Не повезло?

— Он проходил в Таиланде. Другие команды приехали заранее и успели акклиматизироваться. А мы прибыли перед началом. Еще и отравились. Дрались, как могли.

Борьба за будущее

— Видел вас на турнирах по смешанным единоборствам. Чем интересен этот вид спорта?

— Тем, что в нем можно бороться. Я это люблю.

В ММА попробовал себя пять лет назад на турнире в Казахстане. Было интересно. Но моя борьба хромала. Тогда параллельно с тайским боксом занялся грэпплингом. Осваивать приемы помогали титулованные борцы Абдылдабек Кекенов и Азамбек Шамшиев.

В 2018-м вернулся в ММА. Провел три боя под эгидой WEF и все выиграл в первом раунде.

— Какой вид для вас сложнее?

— Тайский бокс.

— А какой больше нравится?

— ММА. Они развиваются во всем мире. Хочу выступать в хорошей лиге. В идеале — в UFC.

— За кем-то из бойцов UFC следите?

— За Антониной и Валентиной Шевченко. Смотрю все их бои.

— Знакомы с ними лично?

— Давно. Как и Павел Федотов, они периодически делятся с нами по интернету секретами подготовки. Знаю также Рафаэля Физиева.

В 2018-м Антонина приходила в наш клуб, и мы вместе тренировались. Было классно. У нее высший уровень мастерства.

Наш человек

— В этом году еще будут соревнования?

— Пока нет. Подал документы на получение американской визы. Вот-вот придет ответ. Собираюсь в Чикаго.

— Обиделись за что-то на Кыргызстан?

— Нет. Здесь всегда было замечательно. Государство оплачивало мои поездки. За бронзу на Азиатских играх в помещениях и по боевым искусствам — 2017 два года получал стипендию. Не скажу, что огромную. Но лучше, чем ничего.

Фото @matysaev_bekzhan. Бекжан Матысаев на Азиатских играх в помещениях и по боевым искусствам - 2017

Елена Шевченко мне как вторая мама: воспитывает с малых лет и во всем помогает. Благодаря ей, Павлу Федотову, Валентине и Антонине я добился успехов. Не представляю, где был бы, если бы ни они. Рос в неспокойном районе и без спорта мог стать хулиганом.

У меня в Чикаго родственники. Хочу там работать и тренироваться. Давно планирую уехать. Однажды подавал документы, но визу не дали.

Фото @matysaev_bekzhan. Бекжан Матысаев (справа) и тренер Елена Шевченко

— Английский язык знаете?

— На бытовом уровне — спасибо вузу. В 2018-м окончил МУК по специальности «международные отношения». Несмотря на тренировки и турниры, занятия не пропускал. Успевал еще и тренером работать.

— Если уедете в США, выступать продолжите за Кыргызстан?

— Конечно.