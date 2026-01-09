18:02
Тренер соперницы Валентины Шевченко назвал кыргызстанку лучшей в мире

Тренер экс-чемпионки UFC в минимальном весе Вейли Чжан Джон Вуд, признался, что не ожидал разгрома, который случился в поединке между его подопечной и чемпионкой в наилегчайшем весе Валентиной Шевченко. Об этом сообщает портал allboxing.ru.

В этом бою, который состоялся в ноябре 2025 года, ни один из судей не отдал китаянке ни одного раунда, и Шевченко в итоге победила со счетом 50-45 во всех судейских записках.

«Валентина сейчас — очевидно лучшая женщина-боец в мире. И в тот вечер она это доказала. Все то, что она делает, — никто не умеет делать это лучше. Она забирает раунды, набирает очки, переводит соперниц в партер и удерживает их, в итоге забирая бой. Она очень терпелива. У нее отличный тайминг. И она готова делать все необходимое, чтобы выиграть бой», — сказал Вуд в интервью MMA Fighting.

По словам тренера, теперь Чжан рассматривает возможность возвращения в минимальный вес, чтобы попытаться забрать пояс у Маккензи Дерн, ставшей чемпионкой во время ее отсутствия.
