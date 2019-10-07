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Спорт

Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

7-12 октября. Международные соревнования среди юниоров по теннису. Шымкент (Казахстан)

В мужской части турнира на корты вышли 48 спортсменов из 11 стран. В их числе кыргызстанец Кирилл Кистанов.

7-14 октября. Кубок мира по плаванию. Берлин (Германия)

Кыргызстан представляет серебряный призер юношеской Олимпиады, чемпион Азии Денис Петрашов.

8-13 октября. Чемпионат мира среди ветеранов по борьбе. Тбилиси (Грузия)

В программе турниры по вольной и греко-римской борьбе. Кыргызстанцы среди фаворитов.

10 октября. Отборочные соревнования на чемпионат мира — 2022 и Кубок Азии — 2023 по футболу, второй раунд. Группа F, третий тур. Бишкек, стадион имени Долона Омурзакова, 20.30

Сборная Кыргызстана — сборная Мьянмы.

Отечественная сборная проиграла на старте отбора. Три очка в этом поединке нужны ей как воздух.

10-13 октября. Чемпионат мира среди ветеранов по дзюдо. Марракеш (Марокко)

Участвуют около 1,2 тысячи спортсменов из 49 стран, включая Кыргызстан.

12 октября. Соревнования World Class Music Run 100. Бишкек, площадь Ала-Тоо, 16.00

В программе легкоатлетические забеги в нескольких возрастных группах. Они должны были пройти две недели назад, но их перенесли на нынешнюю дату.

12-13 октября. Международные соревнования на кубок руководителя Баткенской области по рукопашному бою. Кызыл-Кия, ФОК «Газпром»

Турнир посвящен 20-летию образования Баткенской области. Запланированы состязания среди любителей и профессионалов.

12-13 октября. Соревнования «Осенний кубок» по баскетболу 3×3. Бишкек, школа № 29, 10.00

Баскетболисты каждое время года проводят турниры с соответствующим названием: в январе устроили Winter Cup, в апреле — Spring Cup, а в июне — Summer Cup. Нынешний турнир обещает стать не менее захватывающим, чем вышеназванные.

13 октября. Чемпионат Кыргызстана по кроссу. Бишкек, Карагачевая роща, 9.00

Состоятся забеги на несколько дистанций среди спортсменов разных возрастов.

13 октября. Фестиваль «Осень Средневековья». Бишкек, Южные ворота, 11.00

Гвоздь программы — соревнования по историческому средневековому бою. Организатор — клуб «Гвардия».

13 октября. Соревнования «Карагач-Trail» по маунтинбайку. Бишкек, Карагачевая роща, 11.20

Борьба за победу ведется в дисциплине «кросс-кантри» среди мужчин, девушек и ветеранов. Им надо преодолеть несколько кругов по пересеченной местности.
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Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
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