Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

Соревнования проводятся ежегодно. В программе как олимпийские виды спорта (волейбол, легкая атлетика, плавание), так и неолимпийские (армрестлинг, дартс, перетягивание каната).

7-21 сентября. Чемпионат мира по боксу. Екатеринбург (Россия)

В составе сборной Кыргызстана титулованные Азат Усеналиев, Адылбек уулу Эркин и другие.

8-12 сентября. Международные соревнования «Кубок надежды» по футболу. Каракол, центральный стадион

Звание сильнейшей оспаривают женские сборные Кыргызстана, Непала, Таджикистана и Узбекистана.

9-15 сентября. Международные соревнования среди женщин по теннису. Санкт-Пельтен (Австрия)

На корты вышли 60 спортсменок из 29 стран, включая кыргызстанку Ксению Палкину.

13 сентября. Международные соревнования WEF 88 Proffight 38 & AFCA 10 по кулатуу эртаймаш. Кочкор-Ата, центральный стадион

Запланированы профессиональные бои с участием спортсменов из Кыргызстана, России и Таджикистана.

13-14 сентября. Открытый чемпионат Казахстана по гольфу. Алматы

За победу борются взрослые спортсмены из разных регионов РК, а также представители Кыргызстана. Ранее наши гольфисты преуспели на международном турнире.

14 сентября. Футбол. Кыргызская премьер-лига, 21-й тур

«Илбирс» — «Алга»,

«Нефтчи» — «Абдыш-Ата».

14-22 сентября. Чемпионат мира по борьбе. Нур-Султан (Казахстан)

В программе турниры по вольной, греко-римской и женской борьбе. Кроме медалей разыгрываются путевки на Олимпийские игры — 2020. Надежды сборной Кыргызстана — Акжол Махмудов, Руслан Царев, Мурат Рамонов, Мээрим Жуманазарова и другие.

15 сентября. Международные соревнования WEF 89 Global 15 по кулатуу эртаймаш. Ош, стадион имени А.Суюмбаева

Участвуют бойцы-профессионалы из Кыргызстана, Азербайджана, Бразилии, России, Сербии и Таджикистана. Среди них кыргызстанцы Бексултан Омурзаков, Мырзамидин Пазылов и бразилец Густаво Вурлитцер, имеющий опыт выступления в Bellator MMA.

15 сентября. Международный полумарафон. Бишкек, площадь Ала-Тоо, 09.00

Соревнования проводятся под девизом «Сохраним снежного барса». В программе забеги на 21, 14, 5 и 1 километр и 500 метров.

15 сентября. Футбол. Кыргызская премьер-лига, 21-й тур

«Дордой» — «Алай»,

«Кара-Балта» — «Академия-Лидер».