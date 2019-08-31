16:43
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

Грозная на ковре и добрая вне его. Как Мээрим Жуманазарова покоряет мир борьбы

Фото из архива Мээрим Жуманазаровой. Трехкратная чемпионка Азии среди юниорок по женской борьбе Мээрим Жуманазарова

Мээрим Жуманазарова — восходящая звезда мировой борьбы. С 2017 года выигрывает медали почти везде, где участвует. Хочет на Олимпиаду-2020. О том, как спорт стал для нее всем, о памятных турнирах, взаимоотношениях с именитой Айсулуу Тыныбековой и жизни вне ковра Мээрим рассказала 24.kg.

Наша героиня родилась в 1999-м в Таласе. Борьбой занимается с 12 лет. Выступает в весе до 68 килограммов. Трехкратная чемпионка Азии (2017, 2018, 2019) и двукратный призер чемпионатов мира (2017, 2019) среди юниорок, бронзовый призер Азиатских игр (2017, 2018) и «взрослых» чемпионатов Азии (2018, 2019).

UWW
Фото UWW. Мээрим Жуманазарова на чемпионате Азии – 2018 среди юниорок

Нежная и скромная

— В этом году вы стали одной из звезд нашего спорта. Ощутили это?

— Нет.

— Вам наверняка предлагают выступать за другие страны.

— Тоже нет (загадочно улыбаясь). Если предложат, откажусь. Свою республику не продам.

Получаю в Кыргызстане хорошую стипендию. У меня все отлично.

— В жизни вы такая же грозная, как на ковре?

— Наоборот. Некоторые говорят, что я нежная.

из архива Мээрим Жуманазаровой
Фото из архива Мээрим Жуманазаровой. Мээрим Жуманазарова вне борцовского ковра

— На улице боролись?

— Ни разу. Знакомые в шутку иногда предлагают, но я отказываюсь.

Жизнь на сборах

— Почему выбрали борьбу?

— Я из спортивной семьи. Многие родственники, включая брата и дядю, — борцы. Папа — заслуженный тренер Кыргызстана. Да и других секций поблизости не было.

— У вас есть кумир?

— Четырехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира Каори Ите из Японии.

— В каких отношениях вы с Айсулуу Тыныбековой?

— Она мне как сестра. Охотно делится своим богатым спортивным опытом. Порой проводим вместе спарринги.

ГАМФКиС
Фото ГАМФКиС. Мээрим Жуманазарова (в центре) и Айсулуу Тыныбекова (справа) на чемпионате Азии. Бишкек, 2018 год

— С кем еще спаррингуетесь?

— С партнерами по сборной Айпери Медет кызы, Айбике Артыкали кызы и Назирой Марсбек кызы.

Перед чемпионатами мира и Азии борюсь с парнями из нашего зала. Иногда они меня жалеют, а иногда выкладываются на все сто.

Кроме спаррингов, отрабатываю на тренировках приемы, занимаюсь на тренажерах, турнике, брусьях и канате. Бывает, сгоняю излишки веса. Как-то на сборах у меня проснулся аппетит, и тот подскочил до 72 килограммов.

— Как часто у вас проходят сборы?

— Постоянно. В основном на Иссык-Куле и в Бишкеке. В 2016-м ездила на сборы в Испанию, в этом году — в Финляндию и Россию.

В Талас к родным езжу один-два раза в год.

Радость первой победы

— Многие, перейдя в старшую возрастную группу, перестают бороться среди юниорок. А вы уже два года выступаете и там, и там. Тяжело?

— Чуть-чуть. Одинаково стараюсь в обеих группах. Среди юниорок это мой последний год.

— Какие впечатления от недавнего юниорского ЧМ?

— Я рассчитывала на золото, однако довольствовалась серебром. В 1/8 финала травмировала плечевой сустав и в оставшихся схватках испытывала дискомфорт. Это одна из причин, почему уступила в финале. Другая — не лучшая тактика, надо было больше атаковать.

— Какой турнир вызвал самые яркие эмоции?

— Чемпионат Азии — 2017. Перед ним я повредила мениск, сделала операцию и три месяца лечилась. Но потом быстро набрала форму и впервые выиграла такой крупный турнир. Радость, которую испытала, помню до сих пор.

UWW
Фото UWW. Мээрим Жуманазарова на чемпионате Азии – 2017 среди юниорок

Яркими получились и Азиатские игры — 2018, где я взяла бронзу. Это пока мой самый серьезный успех в карьере.

— А как же чемпионат Азии — 2018, проходивший в Бишкеке?

— За меня все болели. Хотела попасть в финал, однако не получилось. Было очень обидно, что не оправдала надежд. Не хватило опыта участия в таких турнирах. Стать чемпионкой Азии среди взрослых — одна из моих целей.

— В какой схватке пришлось труднее всего?

— В финале ЧА-2019. За минуту до конца я вела со счетом 8:4, но соперница заработала 2 балла и хотела вырвать победу. Я не позволила.

Большой секрет

— Похоже, травмы для вас не редкость.

— Получаю их два-три раза в год.

— Родители за ваше здоровье переживают?

— Конечно. И в то же время морально поддерживают. Папа всегда готов дать совет. Мотивирует перед выездами на зарубежные турниры.

из архива Мээрим Жуманазаровой
Фото из архива Мээрим Жуманазаровой. Мээрим Жуманазарова с отцом Рахмадилом

— В сентябре в Казахстане пройдет чемпионат мира среди взрослых. Поедете?

— Пока не знаю. После юниорского ЧМ провела неделю на сборах в Сочи. Делала разные упражнения, но на ковер из-за травмы плеча не выходила. На днях вернулась в Бишкек и сдала анализы. Жду результата, чтобы понять, насколько серьезна травма.

отдела информационной политики аппарата президента Кыргызстана
Фото отдела информационной политики аппарата президента Кыргызстана. Мээрим Жуманазарова (слева) на награждении по итогам Азиатских игр – 2018

Если поеду, попытаюсь занять первое место. Это гарантирует мне путевку на Олимпиаду. Основные конкуренты из США, Канады и Франции. Если этот чемпионат пропущу, позднее поборюсь за лицензию на других отборочных турнирах.

— Мечтаете стать олимпийской чемпионкой?

— Не скажу, а то не сбудется!

Духовная пища

— Учитесь?

— Да. На тренера на третьем курсе Академии физической культуры и спорта. Ранее отучилась в колледже на экономиста.

— Сколько лет хотите выступать?

— Если будет здоровье, до 28.

Фото из архива Мээрим Жуманазаровой. Мээрим Жуманазарова после возвращения из-за границы

— Потом станете тренером?

— Посмотрим. Пока все мысли о своей карьере. Бывает, помогаю на тренировках младшей сестре Сезим.

— Умеете готовить?

— Да. Однако делаю это редко — когда нахожусь дома (на сборах кормят в столовой). Люблю печь пироги и торты. Близкие говорят, что получается вкусно. Сладким не злоупотребляю, а то от него растет вес.

Фото из архива Мээрим Жуманазаровой. Мээрим Жуманазарова (справа) с младшей сестрой Сезим

— Как проводите свободное время?

— Люблю религиозную литературу и духовную музыку. Например, сейчас читаю книгу «Не грусти» Аида аль-Карни. Это очень вдохновляет на победы.
Ссылка:
просмотров: 357
Версия для печати
Материалы по теме
Спортивный календарь с 11 по 17 февраля
Спортивный календарь с 21 по 27 января
Тест. Следили ли вы за кыргызским спортом в 2018 году?
Спортивный календарь с 10 по 16 декабря
Спортивный календарь с 3 по 9 декабря
Спортивный календарь с 19 по 25 ноября
Спортивный календарь с 29 октября по 4 ноября
Спортивный календарь с 22 по 28 октября
Спортивный календарь с 15 по 21 октября
Спортивный календарь с 8 по 14 октября
Популярные новости
Бусурманкул Абдибаит уулу победил украинца на&nbsp;турнире M-1 Challenge по&nbsp;ММА Бусурманкул Абдибаит уулу победил украинца на турнире M-1 Challenge по ММА
Опасная красотка, которая преуспела и&nbsp;в&nbsp;боксе, и&nbsp;в&nbsp;ММА Опасная красотка, которая преуспела и в боксе, и в ММА
Легендарный боец UFC устроил пьяную драку и&nbsp;побывал в&nbsp;нокауте Легендарный боец UFC устроил пьяную драку и побывал в нокауте
Шедевр на&nbsp;льду: красивый гол в&nbsp;исполнении российского хоккеиста Шедевр на льду: красивый гол в исполнении российского хоккеиста
Бизнес
MegaStore: совершайте выгодные покупки! MegaStore: совершайте выгодные покупки!
В&nbsp;Beeline Кыргызстан прошел Digithon 2019 В Beeline Кыргызстан прошел Digithon 2019
ОАО &laquo;МАМ&raquo; поздравило детей-сирот Аламединского района с&nbsp;Днем знаний ОАО «МАМ» поздравило детей-сирот Аламединского района с Днем знаний
Рассрочка или кредит на&nbsp;сотовые телефоны от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; за&nbsp;полчаса в&nbsp;MegaStore Рассрочка или кредит на сотовые телефоны от «Бакай Банка» за полчаса в MegaStore