Грозная на ковре и добрая вне его. Как Мээрим Жуманазарова покоряет мир борьбы

Мээрим Жуманазарова — восходящая звезда мировой борьбы. С 2017 года выигрывает медали почти везде, где участвует. Хочет на Олимпиаду-2020. О том, как спорт стал для нее всем, о памятных турнирах, взаимоотношениях с именитой Айсулуу Тыныбековой и жизни вне ковра Мээрим рассказала 24.kg.

Наша героиня родилась в 1999-м в Таласе. Борьбой занимается с 12 лет. Выступает в весе до 68 килограммов . Трехкратная чемпионка Азии (2017, 2018, 2019) и двукратный призер чемпионатов мира (2017, 2019) среди юниорок, бронзовый призер Азиатских игр (2017, 2018) и «взрослых» чемпионатов Азии (2018, 2019).

Фото UWW. Мээрим Жуманазарова на чемпионате Азии – 2018 среди юниорок

Нежная и скромная

— В этом году вы стали одной из звезд нашего спорта. Ощутили это?

— Нет.

— Вам наверняка предлагают выступать за другие страны.

— Тоже нет (загадочно улыбаясь). Если предложат, откажусь. Свою республику не продам.

Получаю в Кыргызстане хорошую стипендию. У меня все отлично.

— В жизни вы такая же грозная, как на ковре?

— Наоборот. Некоторые говорят, что я нежная.

Фото из архива Мээрим Жуманазаровой. Мээрим Жуманазарова вне борцовского ковра

— На улице боролись?

— Ни разу. Знакомые в шутку иногда предлагают, но я отказываюсь.

Жизнь на сборах

— Почему выбрали борьбу?

— Я из спортивной семьи. Многие родственники, включая брата и дядю, — борцы. Папа — заслуженный тренер Кыргызстана. Да и других секций поблизости не было.

— У вас есть кумир?

— Четырехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира Каори Ите из Японии.

— В каких отношениях вы с Айсулуу Тыныбековой?

— Она мне как сестра. Охотно делится своим богатым спортивным опытом. Порой проводим вместе спарринги.

Фото ГАМФКиС. Мээрим Жуманазарова (в центре) и Айсулуу Тыныбекова (справа) на чемпионате Азии. Бишкек, 2018 год

— С кем еще спаррингуетесь?

— С партнерами по сборной Айпери Медет кызы, Айбике Артыкали кызы и Назирой Марсбек кызы.

Перед чемпионатами мира и Азии борюсь с парнями из нашего зала. Иногда они меня жалеют, а иногда выкладываются на все сто.

Кроме спаррингов, отрабатываю на тренировках приемы, занимаюсь на тренажерах, турнике, брусьях и канате. Бывает, сгоняю излишки веса. Как-то на сборах у меня проснулся аппетит, и тот подскочил до 72 килограммов .

— Как часто у вас проходят сборы?

— Постоянно. В основном на Иссык-Куле и в Бишкеке. В 2016-м ездила на сборы в Испанию, в этом году — в Финляндию и Россию.

В Талас к родным езжу один-два раза в год.

Радость первой победы

— Многие, перейдя в старшую возрастную группу, перестают бороться среди юниорок. А вы уже два года выступаете и там, и там. Тяжело?

— Чуть-чуть. Одинаково стараюсь в обеих группах. Среди юниорок это мой последний год.

— Какие впечатления от недавнего юниорского ЧМ?

— Я рассчитывала на золото, однако довольствовалась серебром. В 1/8 финала травмировала плечевой сустав и в оставшихся схватках испытывала дискомфорт. Это одна из причин, почему уступила в финале. Другая — не лучшая тактика, надо было больше атаковать.

— Какой турнир вызвал самые яркие эмоции?

— Чемпионат Азии — 2017. Перед ним я повредила мениск, сделала операцию и три месяца лечилась. Но потом быстро набрала форму и впервые выиграла такой крупный турнир. Радость, которую испытала, помню до сих пор.

Фото UWW. Мээрим Жуманазарова на чемпионате Азии – 2017 среди юниорок

Яркими получились и Азиатские игры — 2018, где я взяла бронзу. Это пока мой самый серьезный успех в карьере.

— А как же чемпионат Азии — 2018, проходивший в Бишкеке?

— За меня все болели. Хотела попасть в финал, однако не получилось. Было очень обидно, что не оправдала надежд. Не хватило опыта участия в таких турнирах. Стать чемпионкой Азии среди взрослых — одна из моих целей.

— В какой схватке пришлось труднее всего?

— В финале ЧА-2019. За минуту до конца я вела со счетом 8:4, но соперница заработала 2 балла и хотела вырвать победу. Я не позволила.

Большой секрет

— Похоже, травмы для вас не редкость.

— Получаю их два-три раза в год.

— Родители за ваше здоровье переживают?

— Конечно. И в то же время морально поддерживают. Папа всегда готов дать совет. Мотивирует перед выездами на зарубежные турниры.

Фото из архива Мээрим Жуманазаровой. Мээрим Жуманазарова с отцом Рахмадилом

— В сентябре в Казахстане пройдет чемпионат мира среди взрослых. Поедете?

— Пока не знаю. После юниорского ЧМ провела неделю на сборах в Сочи. Делала разные упражнения, но на ковер из-за травмы плеча не выходила. На днях вернулась в Бишкек и сдала анализы. Жду результата, чтобы понять, насколько серьезна травма.

Фото отдела информационной политики аппарата президента Кыргызстана. Мээрим Жуманазарова (слева) на награждении по итогам Азиатских игр – 2018

Если поеду, попытаюсь занять первое место. Это гарантирует мне путевку на Олимпиаду. Основные конкуренты из США, Канады и Франции. Если этот чемпионат пропущу, позднее поборюсь за лицензию на других отборочных турнирах.

— Мечтаете стать олимпийской чемпионкой?

— Не скажу, а то не сбудется!

Духовная пища

— Учитесь?

— Да. На тренера на третьем курсе Академии физической культуры и спорта. Ранее отучилась в колледже на экономиста.

— Сколько лет хотите выступать?

— Если будет здоровье, до 28.

Фото из архива Мээрим Жуманазаровой. Мээрим Жуманазарова после возвращения из-за границы

— Потом станете тренером?

— Посмотрим. Пока все мысли о своей карьере. Бывает, помогаю на тренировках младшей сестре Сезим.

— Умеете готовить?

— Да. Однако делаю это редко — когда нахожусь дома (на сборах кормят в столовой). Люблю печь пироги и торты. Близкие говорят, что получается вкусно. Сладким не злоупотребляю, а то от него растет вес.

Фото из архива Мээрим Жуманазаровой. Мээрим Жуманазарова (справа) с младшей сестрой Сезим

— Как проводите свободное время?

— Люблю религиозную литературу и духовную музыку. Например, сейчас читаю книгу «Не грусти» Аида аль-Карни. Это очень вдохновляет на победы.