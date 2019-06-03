Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

Игры проводятся в пятый раз. Намечены турниры по семи видам спорта, а также конкурсы и интеллектуальные игры. Участвуют 60 команд, включая Кыргызстан.

3-9 июня. Международные соревнования среди женщин по теннису. Минск (Беларусь)

На корты вышли более 40 спортсменок из 20 стран. Среди них кыргызстанка Ксения Палкина.

5 июня. Международные соревнования «Мемориал Валентина Гранаткина» по футболу. Группа B, первый тур. Санкт-Петербург (Россия)

сборная Турции — сборная Кыргызстана.

В турнире участвуют юношеские команды. Первый противник нашей сборной — один из фаворитов (в 2018-м турки заняли на этом турнире второе место).

7 июня. Международные соревнования «Мемориал Валентина Гранаткина» по футболу. Группа B, второй тур. Санкт-Петербург (Россия)

сборная Таджикистана — сборная Кыргызстана.

Если отечественная команда хочет выйти в плей-офф, этого соперника нужно обязательно обыграть.

7-11 июня. Республиканский шахматный фестиваль «Бишкекское лето». Бишкек, академия «Алтын туйун»

Борьба за победу идет в нескольких категориях в зависимости от опыта и возраста игроков.

7-12 июня. Чемпионат Азии по гиревому спорту. Хива (Узбекистан)

Турнир проходит в рамках Международных игр богатырей. Кыргызстанцы к нему готовились на недавнем чемпионате Бишкека.

8 июня. Международные соревнования UFC 238 по смешанным единоборствам. Чикаго (США)

В программе 12 профессиональных боев. В одном из них Валентина Шевченко (Кыргызстан) будет защищать титул чемпионки UFC. Ее соперница — Джессика Ай (США).

8 июня. Соревнования Toyboss Night Run по бегу. Бишкек, ТРЦ «Ала-Арча», 20.30

Состязания проводятся во второй раз. Запланированы забеги на 5, 10 и 21 километр .

8 июня. Чемпионат мира среди артистов по футболу. Группа A, первый тур. Москва (Россия)

сборная Словении — сборная Кыргызстана.

Это один из самых необычных турниров: участники не только блещут спортивными талантами, но и дают концерты. У кыргызстанцев есть опыт игры на таких ЧМ.

9 июня. Соревнования «Лесная прохлада — 2019» по маунтинбайку. Бишкек, Карагачевая роща, 10.00

Велогонка проводится ежегодно. Медали разыгрываются в дисциплине «кросс-кантри» в нескольких категориях.

9 июня. Чемпионат Кыргызстана по настольному теннису по лигам, шестой тур. Бишкек

В программе чемпионата десять туров. Пятый прошел в середине мая.

9-12 июня. Чемпионат Азии по армрестлингу. Чолпон-Ата, ФОК «Газпром»

Участвуют 550 атлетов из 10 стран. Наши — одни из фаворитов. Ранее азиатские первенства по данному виду спорта в Кыргызстане проводились в 2007-м и 2017-м.