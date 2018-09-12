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Третьего подозреваемого в убийстве Улана Салянова задержали в России

Сотрудники Службы криминальной милиции задержали третьего подозреваемого в убийстве брата экс-генпрокурора Кыргызстана Аиды Саляновой Улана. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, 30-летнего Заура Насруллаева задержали в Екатеринбурге (Россия).

«В компетентные органы Российской Федерации направлены материалы об экстрадиции подозреваемого», — проинформировали в МВД.

Улана Салянова убили в его доме 5 ноября 2017 года. Преступники ничего не взяли. Главного подозреваемого задержали в конце декабря 2017-го. Известно, что он неоднократно судим.
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