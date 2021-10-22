Убийство Улана Салянова. Абдиль Сегизбаев отказался давать показания в суде

В Бишкекском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела об убийстве брата экс-генпрокурора Аиды Саляновой Улана Салянова.

Суд проходит в онлайн-режиме, так как из-за пандемии коронавируса конвой не вывозит обвиняемых из СИЗО-1.

Ранее адвокат Аиды Саляновой Рабига Садыкова заявила ходатайство о допросе экс-председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева.

Секретарь суда доложила, что в ГКНБ было направлено требование о допросе бывшего председателя. Однако выяснилось, что Абдиль Сегизбаев отказывается давать какие-либо показания.

В ходе заседания также не смогли допросить основного свидетеля Олега Тярта. По данным суда, мужчина не проживает по указанным им адресам.

Напомним, Улана Салянова убили в его доме 5 ноября 2017 года. Преступники ничего не взяли. После преступления скрылись. Основного подозреваемого задержали в конце декабря 2017-го. Еще двоих представители МВД задержали в России в 2018 году. Первомайский районный суд Бишкека приговорил обвиняемых Асанэмира Абыкулова и Эрмека Осмонкулова к 15 и 18 годам лишения свободы.