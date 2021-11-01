Убийство Улана Салянова. Суд перешел к исследованию материалов дела

В Бишкекском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела об убийстве брата экс-генпрокурора Аиды Саляновой Улана Салянова.

Суд перешел к исследованию материалов уголовного дела. В суде заслушали показания основного свидетеля Олега Тярта. Кроме того, судья зачитала протокол очной ставки свидетеля и обвиняемого Эрмека Осмонкулова.

Олег Тярт указал: Эрмек Осмонкулов ему говорил, что большие люди «заказали» ему убрать какого-то большого чиновника. Со слов свидетеля, большие люди должны были помочь обвиняемому решить проблемы, связанные с уголовным делом, возбужденным в Оше.

Эрмек Осмонкулов на очной ставке частично подтвердил информацию. По его словам, какие-то люди обещали решить ему проблемы с правоохранительными органами. Однако, с его слов, подробности не рассказывали. По мнению обвиняемого, Олег Тярт наговаривает на него.

Напомним, Улана Салянова убили в его доме 5 ноября 2017 года. Преступники ничего не взяли. После преступления скрылись. Основного подозреваемого задержали в конце декабря 2017-го. Еще двоих представители МВД задержали в России в 2018 году. Первомайский районный суд Бишкека приговорил обвиняемых Асанэмира Абыкулова и Эрмека Осмонкулова к 15 и 18 годам лишения свободы.