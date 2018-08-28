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Происшествия

ДТП в Ленинградской области. Четверых кыргызстанцев отпустили домой

Четверых кыргызстанцев, пострадавших в ДТП в Ленинградской области, отпустили домой. Об этом сообщило Посольство Кыргызстана в России.

Уточняется, что дипломатическое ведомство получило из Тосненской клинической межрайонной больницы список пострадавших граждан Кыргызстана.

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«Два человека, которым оказали амбулаторное лечение, 25-летний А.А.Д. и 33-летний Н.К.М. не имели при себе паспортов. Первую медицинскую помощь оказали еще трем уроженцам Ошской области. Их отпустили домой», — сообщили в посольстве.

Троих госпитализировали до 31 августа. Среди них второй водитель 51-летний С. Ш., у него при себе не было паспорта.

«Второму водителю диагностировали ушиб грудной клетки и рану головы, один 17-летний парень получил закрытый перелом костей правой голени, другой — сотрясение головного мозга и закрытый перелом носа», — отметили в посольстве.

Канцелярия дипмиссии провела переговоры с юристом больницы по поводу наличия у пострадавших документов. Устанавливается связь с родственниками. Маршрутное такси следовало из Кыргызстана. Всего в машине было 15 пассажиров и два водителя, отметили в посольстве.
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