ДТП со смертельным исходом в Пензе: суд отказался смягчить приговор кыргызстанцу

Пензенский областной суд не смягчил приговор по делу о ДТП, в котором погибли три человека, еще девять получили травмы.

ДТП произошло 25 мая прошлого года на трассе Нижний Новгород — Саратов. В 2.30 на 344-м километре дороги столкнулись Toyota Estima и «Лада-Веста». Иномаркой управлял гражданин КР, 1990 года рождения. Он вез семерых человек из Москвы в Казахстан. Шестеро из них не были пристегнуты.

В «Весте» семья ехала с отдыха домой, в Мордовию.

У автомобиля Toyota были неисправны колеса (задние и левое переднее), однако, несмотря на это, водитель двигался с небезопасной скоростью. В какой-то момент машину занесло, и она оказалась на встречной полосе, где столкнулась с «Вестой». Двое 36-летних мужчин из Toyota от полученных травм погибли на месте ДТП. 46-летнюю женщину из «Весты» доставили в больницу, на следующий день она скончалась.

В отношении гражданина КР возбудили уголовное дело. Иссинский районный суд признал его виновным и приговорил к 2 годам и 7 месяцам колонии-поселения с лишением права управлять транспортом на 3 года, уточнили в областной прокуратуре. Кыргызстанец обжаловал приговор, однако вторая инстанция оставила его без изменения.

По ее данным, осужденный этапирован в колонию для отбывания наказания.