В России микроавтобус из Кыргызстана попал в аварию. Семь человек пострадали

В Тосненском районе Ленинградской области микроавтобус Mercedes с гражданами Кыргызстана слетел с дороги в кювет. Пострадали семь человек, трое получили тяжелые травмы, сообщил Life.

По его данным, всех пострадавших доставили в больницу Тосненского района.

«По предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, следуя в направлении Санкт-Петербурга, неправильно выбрал скорость движения, не учел дорожные и метеорологические условия и совершил съезд в кювет», — уточнило управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

К моменту аварии микроавтобус из Кыргызстана преодолел почти пять тысяч километров.