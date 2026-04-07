21:45
USD 87.45
EUR 101.22
RUB 1.11
Общество

Из Тюменской области выслали сотни мигрантов, но некоторым сделали исключение

В Тюменской области России проходит массовая депортация мигрантов: только за первые три месяца 2026 года из региона выдворили более двух сотен иностранцев, пишут местные СМИ.

Большинство из них — выходцы из Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана, все доставлены к границе под конвоем. Однако участники боевых действий и контрактники ВС РФ теперь защищены от депортации.

Правила изменились с 3 апреля — введен запрет на административное выдворение для отдельных категорий иностранных граждан. Вступивший в силу федеральный закон запрещает депортацию мигрантов и лиц без гражданства, которые служили по контракту в Вооруженных силах РФ или участвовали в боевых действиях. Для них теперь предусмотрены административные штрафы или обязательные работы.

Таким образом, массовые высылки больше не коснутся особой категории иностранцев — ветеранов СВО. Власти подчеркивают, что решение связано с защитой их прав и признанием участия в боевых действиях.

По данным властей, в 2025 году в Тюменскую область прибыло более 100 тысяч мигрантов, в основном из Таджикистана, Узбекистана и Казахстана. В официальных документах отмечается, что миграция влияет на криминальную обстановку в регионе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/369371/
просмотров: 357
Версия для печати
7 апреля, вторник
21:22
Мэр Оша проверил ход строительства ипотечного жилья Мэр Оша проверил ход строительства ипотечного жилья
21:04
Саида Мирзиеева провела переговоры в Mar-a-Lago на фоне укрепления связей с США
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 8 апреля: дожди
20:45
Из Тюменской области выслали сотни мигрантов, но некоторым сделали исключение
20:23
Бишкекчанин раскритиковал «лежачие полицейские»: город и так утопает в пробках