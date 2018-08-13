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Происшествия

Кыргызстанец пытался обманным путем пересечь границу

Пограничники задержали кыргызстанца, который пытался обманным путем, минуя погранконтроль, пересечь границу с Казахстаном. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ ГПС.

По его данным, гражданин прибыл на КПП «Чалдыбар-автодорожный» на автомашине марки Mercedes-Benz, остановил ее, а сам, сделав вид, что проходит паспортный контроль, проследовал в пункт пропуска на территории Казахстана. В это время другой кыргызстанец вышел из зала паспортного контроля КПП и проследовал к автомашине Mercedes-Benz.

«Пограничный наряд, заметив смену водителей автомобиля, задержал двух кыргызстанцев. В ходе проверки выяснилось, что на гражданина Э.А. соответствующими органами Кыргызской Республики наложено ограничение на выезд за пределы республики», — сообщили в ГПС.

После составления соответствующих документов нарушители были переданы сотрудникам территориального подразделения МВД КР.
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