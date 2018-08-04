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Происшествия

Ранее судимый кыргызстанец взял товары на крупную сумму и скрывался

Ранее судимый кыргызстанец взял у предпринимателя товары на 137,5 тысячи сомов и скрылся. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По ее данным, 35-летний подозреваемый в мошенничестве скрывался с февраля 2018 года. Однако накануне его задержали сотрудники Службы криминальной милиции ГУВД Бишкека в Московском районе Чуйской области.

Следствие установило, что задержанный ранее судим и состоит на оперативном учете в МВД как член одной из организованных преступных группировок.

Возбуждено уголовное дело по статье 166 (мошенничество) УК КР. Задержанный водворен в ИВС.
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