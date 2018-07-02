В Таласе мужчина изнасиловал 15-летнюю девочку. Его задержали

В Таласе 33-летний гражданин России изнасиловал 15-летнюю девочку. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в УВД Таласской области.

Уточняется, что выпускницу девятого класса изнасиловали прямо у нее дома.

«В милицию с заявлением обратилась тетя пострадавшей. Она сообщила, что в ночь с 29 на 30 июня ее племянницу изнасиловали. Выехавшей на место опергруппе стало известно, что подозреваемый является знакомым семьи. Подробности выясняются», — сообщили в УВД.

В ведомстве рассказали, что подросток живет у бабушки, мать умерла, отца нет.

«Подозреваемый является гражданином России, но живет в Таласе. Мужчина водворен в ИВС. Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование» УК КР, — проинформировали в УВД.