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Происшествия

Состояние упавшего с девятого этажа строителя улучшилось

Состояние упавшего с девятого этажа строителя улучшилось, его перевели из реанимации в палату. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии.

Состояние здоровья 20-летнего К. А. врачи оценивают как удовлетворительное.

«У него были сломаны ребра и пострадали легкие, но операции не потребовалось. Через неделю, возможно, его уже выпишем», — сообщили в БНЦИТО.

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Напомним,  19 июля с девятого этажа строящегося дома упали двое рабочих. Нурбек Аманкулов, 1983 года рождения, житель города Каракола Иссык-Кульской области скончался на месте. У него остались супруга и двое маленьких сыновей. Второй пострадавший — 20-летний К. А. — был доставлен в БНИЦТО.

МВД сообщило, что причина трагедии — оборвавшийся трос лебедки. Строительная компания не комментирует произошедшее. По факту гибели уголовного дела пока не возбудили.  
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