07:21
USD 87.45
EUR 100.95
RUB 1.09
Происшествия

Выпала из окна. Пострадавшая в Бишкеке девочка подключена к ИВЛ

В пресс-центре Минздрава прокомментировали 24.kg состояние девочки, 2022 года рождения, выпавшей из окна.

По данным ведомства, ребенок госпитализирован в крайне тяжелом состоянии и находится в отделении реанимации, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

По данным врачей, у пациентки диагностированы ушиб головного мозга, перелом нижней челюсти, закрытый перелом правой плечевой кости со смещением, ушиб легких и внутренних органов, а также ушибленные раны полости рта.

Проведен консилиум с участием профильных специалистов, включая нейрохирургов, травматологов, челюстно-лицевых и торакальных хирургов.

Министр здравоохранения КР Дамир Осмонов посетил Городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, где проходит лечение пострадавшая девочка. Он ознакомился с состоянием ребенка и принял участие в консилиуме.

Медицинская помощь оказывается в полном объеме.

Ранее сообщалось, что 4 апреля примерно в 17.10 из окна 6-го этажа квартиры, расположенной в микрорайоне «Джал», выпали двое малолетних детей вместе с матерью Э.А., 1999 года рождения. Мать скончалась на месте, позднее в медицинском учреждении от травм, несовместимых с жизнью, скончалась К.А., 2025 года рождения.

В ГУВД сообщили, что в результате следственно-оперативных мероприятий установлен факт доведения до самоубийства. Возбуждено уголовное дело по статье 128 (доведение до самоубийства) УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/368998/
просмотров: 2725
Версия для печати
Материалы по теме
Доведение до самоубийства. Мать и ребенок погибли после падения из окна
Отец пострадавшего от нападения собак мальчика просит встречи с президентом
«Я машина!» — годовалый ребенок выбежал на дорогу возле рынка «Дордой» в Бишкеке
Стабильно тяжелый. Медики оценили состояние ребенка, покусанного собаками
Пациенты умирают, не доезжая до Бишкека. В Канте просят установить аппарат МРТ
Как вырастить психически здорового ребенка, рассказали врачи
ЮНИСЕФ приветствует введение единого детского пособия в Кыргызстане
Падение из многоэтажки в Бишкеке. Погибшей оказалась 18-летняя девушка
В Бишкеке молодая женщина выпала из окна многоэтажки и погибла
Кто и когда «убил» либеральный международный порядок — версия Foreign Policy
Популярные новости
Землетрясение силой около 4,5 балла произошло в&nbsp;Кыргызстане Землетрясение силой около 4,5 балла произошло в Кыргызстане
Иран поразил один из&nbsp;важнейших секретных военных объектов в&nbsp;Израиле&nbsp;&mdash; СМИ Иран поразил один из важнейших секретных военных объектов в Израиле — СМИ
Во&nbsp;время рыбалки возле БЧК от&nbsp;удара током погиб мужчина Во время рыбалки возле БЧК от удара током погиб мужчина
В&nbsp;городе&nbsp;Ош при получении взятки задержан директор нового рынка В городе Ош при получении взятки задержан директор нового рынка
Бизнес
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за&nbsp;пару кликов Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
Большая паника. Как война на&nbsp;Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок Большая паника. Как война на Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок
6 апреля, понедельник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 апреля, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 апреля: дожди
19:27
Католики мира празднуют Пасху. Папа Римский призвал всех воюющих сложить оружие
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки, органная музыка и европейское кино
18:30
6 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
17:36
Атака на Иран. США уничтожили в ИРИ два своих транспортных самолета