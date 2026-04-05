Выпала из окна. Пострадавшая в Бишкеке девочка подключена к ИВЛ

В пресс-центре Минздрава прокомментировали 24.kg состояние девочки, 2022 года рождения, выпавшей из окна.

По данным ведомства, ребенок госпитализирован в крайне тяжелом состоянии и находится в отделении реанимации, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

По данным врачей, у пациентки диагностированы ушиб головного мозга, перелом нижней челюсти, закрытый перелом правой плечевой кости со смещением, ушиб легких и внутренних органов, а также ушибленные раны полости рта.

Проведен консилиум с участием профильных специалистов, включая нейрохирургов, травматологов, челюстно-лицевых и торакальных хирургов.

Министр здравоохранения КР Дамир Осмонов посетил Городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, где проходит лечение пострадавшая девочка. Он ознакомился с состоянием ребенка и принял участие в консилиуме.

Медицинская помощь оказывается в полном объеме.

Ранее сообщалось, что 4 апреля примерно в 17.10 из окна 6-го этажа квартиры, расположенной в микрорайоне «Джал», выпали двое малолетних детей вместе с матерью Э.А., 1999 года рождения. Мать скончалась на месте, позднее в медицинском учреждении от травм, несовместимых с жизнью, скончалась К.А., 2025 года рождения.

В ГУВД сообщили, что в результате следственно-оперативных мероприятий установлен факт доведения до самоубийства. Возбуждено уголовное дело по статье 128 (доведение до самоубийства) УК КР.