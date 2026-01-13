20:50
USD 87.45
EUR 102.04
RUB 1.11
Техноблог

Ты умер? В Китае набирает популярность приложение Sileme

В Китае набирает популярность приложение Sileme, название которого переводится как «Ты умер?». Оно предназначено для одиноких людей, сообщает Global Times.

Сервис просит ежедневно сообщать о своем состоянии. Если пользователь пропустит два дня, система пришлет уведомление его контактному лицу по электронной почте. Таким образом приложение поможет близким человека оперативно узнать, если с ним что‑то случится.

Sileme возглавил рейтинг наиболее часто скачиваемых платных приложений в App Store. По словам разработчика сервиса, количество загрузок в последние дни увеличилось в более чем 100 раз. Доступ к приложению стоит восемь юаней. Интерфейс простой: в нем одна кнопка «Отметиться». Создатели сервиса называют его «легким инструментом безопасности для одиноких людей».

Проект придумали трое молодых предпринимателей в качестве независимого стартапа. Всем авторам Sileme на сегодняшний день не более 30 лет.

Приложение стало вирусным в Китае. Его активно обсуждают в соцсетях. Не всем китайцам нравится название сервиса, его предлагают переименовать в Hupzheme («Ты жив?»).

По словам критиков, текущее имя приложения противоречит культурным традициям Китая. Люди отмечают, что Sileme — нужный сервис не только для пожилых людей, но и для одинокой молодежи.

«Далее мы сосредоточим наши основные усилия на совершенствовании продукта — например, на расширении функций уведомлений по SMS, рассмотрении возможности добавления функции обмена сообщениями и изучении более удобных для пожилых людей продуктов. Мы также ценим все предложения по новому названию и будем внимательно их изучать и рассматривать», — отметили в команде проекта.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/357584/
просмотров: 282
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке скончалась врач-реаниматолог Айгуль Зибирова. Милиция начала проверку
В Сокулуке женщина скончалась после жестокого избиения мужем
Семья погибшего электромонтера пожаловалась омбудсмену на бездействие милиции
Смерть дворника. У сотрудников столичного МП «Тазалык» две страховки
Сына основателя бренда Mango подозревают в убийстве отца
Скончался совладелец комплекса «Гавайи» Журат Абдуллаев
В Балыкчи ученица выпила уксус и скончалась
В Бишкеке бетономешалка сбила скутер, курьер скончался на месте
Погранслужба сообщила о гибели двух кыргызстанцев на границе с Узбекистаном
Смерть Айтурган. Суд признал мужа виновным, но назначил ему пробационный надзор
Популярные новости
Крупный взрыв произошел на&nbsp;Солнце&nbsp;&mdash; Лаборатория солнечной астрономии Крупный взрыв произошел на Солнце — Лаборатория солнечной астрономии
Кыргызстан представил разработку в&nbsp;сфере&nbsp;ИИ мирового уровня Кыргызстан представил разработку в сфере ИИ мирового уровня
Sony представила коллекцию аксессуаров для PlayStation 5&nbsp;под названием Hyperpop Sony представила коллекцию аксессуаров для PlayStation 5 под названием Hyperpop
Утечка в&nbsp;Instagram затронула более 17&nbsp;миллионов аккаунтов пользователей Утечка в Instagram затронула более 17 миллионов аккаунтов пользователей
Бизнес
Снижение мощностей и&nbsp;дефицит топлива: что происходит с&nbsp;ГСМ в&nbsp;России Снижение мощностей и дефицит топлива: что происходит с ГСМ в России
Мечты сбываются с&nbsp;Visa и&nbsp;MBANK: победитель едет в&nbsp;Барселону Мечты сбываются с Visa и MBANK: победитель едет в Барселону
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
13 января, вторник
20:45
Кубок Азии (U-23). Тренер сборной КР по футболу прокомментировал игру подопечных Кубок Азии (U-23). Тренер сборной КР по футболу прокомм...
20:24
Ты умер? В Китае набирает популярность приложение Sileme
20:01
Казахстан готовится к водному кризису: озвучен худший сценарий на сезон
19:40
В Бишкеке на рынке сгорела торговая точка. Семья осталась без источника дохода
19:19
Редкую хищную птицу в Кыргызстане выпустили в дикую природу