Ты умер? В Китае набирает популярность приложение Sileme

В Китае набирает популярность приложение Sileme, название которого переводится как «Ты умер?». Оно предназначено для одиноких людей, сообщает Global Times.

Сервис просит ежедневно сообщать о своем состоянии. Если пользователь пропустит два дня, система пришлет уведомление его контактному лицу по электронной почте. Таким образом приложение поможет близким человека оперативно узнать, если с ним что‑то случится.

Sileme возглавил рейтинг наиболее часто скачиваемых платных приложений в App Store. По словам разработчика сервиса, количество загрузок в последние дни увеличилось в более чем 100 раз. Доступ к приложению стоит восемь юаней. Интерфейс простой: в нем одна кнопка «Отметиться». Создатели сервиса называют его «легким инструментом безопасности для одиноких людей».

Проект придумали трое молодых предпринимателей в качестве независимого стартапа. Всем авторам Sileme на сегодняшний день не более 30 лет.

Приложение стало вирусным в Китае. Его активно обсуждают в соцсетях. Не всем китайцам нравится название сервиса, его предлагают переименовать в Hupzheme («Ты жив?»).

По словам критиков, текущее имя приложения противоречит культурным традициям Китая. Люди отмечают, что Sileme — нужный сервис не только для пожилых людей, но и для одинокой молодежи.

«Далее мы сосредоточим наши основные усилия на совершенствовании продукта — например, на расширении функций уведомлений по SMS, рассмотрении возможности добавления функции обмена сообщениями и изучении более удобных для пожилых людей продуктов. Мы также ценим все предложения по новому названию и будем внимательно их изучать и рассматривать», — отметили в команде проекта.