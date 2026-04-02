Пациенты умирают, не доезжая до Бишкека. В Канте просят установить аппарат МРТ

Жители Канта просят установить в городе аппарат магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Как сообщила читательница 24.kg, в больницу в Канте поступают пациенты не только из города, но и из ближайших населенных пунктов. Однако необходимого оборудования там нет.

«Мой брат вышел в четверг на работу, а позже отпросился — сильно болела голова. В пятницу утром ему стало хуже, мы вызвали скорую помощь, его госпитализировали в отделение реанимации. Сначала брату поставили диагноз «инсульт», в такой ситуации нужно делать МРТ, но такого аппарата в Канте нет — ни в государственной больнице, ни в частных медцентрах. Мы были готовы отвезти брата в Бишкек, но ни одна больница не хотела брать на себя ответственность за тяжелого пациента — риск высокий.

Потом поставили диагноз «аневризма», мы звонили в Минздрав, советовались, по линии санавиации нам категорически запретили транспортировку. Диагноз точный так и не установили, подозревали также менингит. В Минздраве сказали ждать до понедельника, а в понедельник брат скончался, ему было всего 32 года. Сделали вскрытие, результаты экспертизы станут известны только через месяц.

Если бы у нас был аппарат МРТ, это позволило бы ускорить постановку диагноза и начать правильное лечение. Пусть этот аппарат установят даже в частной клинике — люди готовы платить. Ведь сейчас они вынуждены ездить в Бишкек, вызывают частную скорую помощь и платят по 25 тысяч сомов. Тем более из-за ремонта дорог ужасные пробки, перевозить тяжелых пациентов опасно. Просим Минздрав и другие заинтересованные стороны помочь нам и установить аппарат МРТ в Канте. Много людей умирает, просто не доезжая до Бишкека», — рассказала сестра умершего.

