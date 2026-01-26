В Суусамыре сгорел грузовой автомобиль, два человека погибли. Об этом сообщило ГУВД Чуйской области.

По его данным, 25 января 2026 года около 11.35 в дежурную часть ОВД Жайылского района поступило сообщение от службы 112 о возгорании крупногабаритного грузового автомобиля на 141-м километре автодороги Бишкек — Ош.

Информацию зарегистрировали, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

В ходе проверки установлено, что владельцем грузового автомобиля MAN является гражданин О.К., 1981 года рождения, занимающийся частной перевозкой нефтепродуктов по найму.

23 января он принял заказ на перевозку горюче-смазочных материалов (бензин марки АИ-92) у одного из ОсОО, работающего в сфере нефтепереработки. В качестве водителя наняли гражданина К.А., 1989 года рождения.

25 января 2026 года примерно в 11.20 водитель К.А., перевозя 28 тонн нефтепродуктов в город Ош, следовал в южном направлении. В салоне также находился гражданин О.К., 1981 года рождения.

В пути у автомобиля лопнуло переднее левое колесо, вследствие чего водитель потерял управление, выехал на встречную полосу и опрокинулся. После произошло возгорание, в результате которого автомобиль полностью сгорел. Водитель и пассажир погибли на месте происшествия.

Их тела доставлены в морг Жайылской районной территориальной больницы, назначены экспертизы. Проверка продолжается.

«Установлено, что в результате возгорания нефтепродуктов ущерб окружающей среде не причинен, утечки нефтепродуктов не зафиксировано — ГСМ полностью сгорели на месте происшествия», — отметили в ГУВД.