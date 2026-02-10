16:20
Власть

Кто и когда «убил» либеральный международный порядок — версия Foreign Policy

Либеральный международный порядок вновь объявлен «мертвым» — на этот раз из-за заявлений и действий президента США Дональда Трампа, включая угрозы союзникам по НАТО и резонансную риторику вокруг Гренландии. Однако, как отмечает заместитель главного редактора Foreign Policy Ник Данфорт, этот порядок «хоронили» уже неоднократно — и каждый раз по разным причинам. Редакция 24.kg ознакомилась со статьей в FP и предлагает вашему вниманию ее краткий пересказ.

Фото — иллюстрация Foreign Policy

По мнению автора, вопрос о «смерти» либерального международного порядка напрямую зависит от того, что именно под ним понимать. Единого определения не существует: чаще всего речь идет о совокупности международных институтов, правил и ценностей — от принципа суверенитета до защиты прав человека и многосторонности.

Косово: гуманитарная интервенция или опасный прецедент?

Одним из первых ударов по послевоенному порядку критики называют военную операцию НАТО против Сербии в 1999 году и последующее признание независимости Косово. Для либеральных интернационалистов это был пример работающего механизма защиты прав человека. Для оппонентов — нарушение принципа нерушимости границ, к которому впоследствии апеллировала Россия, аннексируя Крым.

Ирак: дискредитация гуманитарных войн

Вторжение Соединенных Штатов в Ирак в 2003 году, основанное на ложных данных об оружии массового уничтожения, стало, по мнению автора, переломным моментом. Война подорвала доверие к гуманитарным интервенциям и усилила представление о США как о державе, нарушающей правила, которые сама же продвигает.

Сирия: выборочное применение принципов

Отказ администрации Барака Обамы от прямого вмешательства в Сирии, несмотря на применение химического оружия режимом Башара Асада, усилил ощущение размывания международных норм. При этом, подчеркивает Ник Данфорт, реакция Штатов на гуманитарные катастрофы всегда была избирательной — в зависимости от географии и политического контекста.

Украина: накопительный эффект безнаказанности

Аннексия Крыма и война в Донбассе, а затем полномасштабное вторжение России в 2022 году стали для многих символом окончательного кризиса либерального порядка. Однако автор напоминает: первым актом внешней агрессии Москвы была война с Грузией в 2008-м, на которую Запад отреагировал минимально.

Газа: обвинения в лицемерии

Поддержка США действий Израиля в секторе Газа после атаки ХАМАС в октябре 2023 года на фоне жесткой критики России за Украину усилила обвинения в двойных стандартах. По мнению критиков, именно этот контраст сделал кризис либерального порядка особенно наглядным.

Гренландия и Трамп: точка невозврата

На фоне прежних споров о чрезмерной или недостаточной активности Соединенных Штатов Дональд Трамп, угрожая союзникам и ставя под сомнение обязательства в рамках НАТО, направил силовую риторику против самого ядра западного порядка. Это, считает Ник Данфорт, изменило саму логику либерального интернационализма.

Что дальше?

Автор приходит к выводу, что даже если либеральный международный порядок никогда не был полностью реализован, утрата веры в него меняет поведение государств. Европа перевооружается, страны вновь обсуждают ядерное оружие, а мир становится более милитаризованным и менее демократичным.

Даже если считать, что «похороны» были преждевременными, выбраться из этого кризиса, по мнению Foreign Policy, будет крайне сложно. 
