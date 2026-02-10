Либеральный международный порядок вновь объявлен «мертвым» — на этот раз из-за заявлений и действий президента США Дональда Трампа, включая угрозы союзникам по НАТО и резонансную риторику вокруг Гренландии. Однако, как отмечает заместитель главного редактора Foreign Policy Ник Данфорт, этот порядок «хоронили» уже неоднократно — и каждый раз по разным причинам. Редакция 24.kg ознакомилась со статьей в FP и предлагает вашему вниманию ее краткий пересказ.

Фото — иллюстрация Foreign Policy

По мнению автора, вопрос о «смерти» либерального международного порядка напрямую зависит от того, что именно под ним понимать. Единого определения не существует: чаще всего речь идет о совокупности международных институтов, правил и ценностей — от принципа суверенитета до защиты прав человека и многосторонности.

Косово: гуманитарная интервенция или опасный прецедент?

Одним из первых ударов по послевоенному порядку критики называют военную операцию НАТО против Сербии в 1999 году и последующее признание независимости Косово. Для либеральных интернационалистов это был пример работающего механизма защиты прав человека. Для оппонентов — нарушение принципа нерушимости границ, к которому впоследствии апеллировала Россия, аннексируя Крым.

Ирак: дискредитация гуманитарных войн

Вторжение Соединенных Штатов в Ирак в 2003 году, основанное на ложных данных об оружии массового уничтожения, стало, по мнению автора, переломным моментом. Война подорвала доверие к гуманитарным интервенциям и усилила представление о США как о державе, нарушающей правила, которые сама же продвигает.

Сирия: выборочное применение принципов

Отказ администрации Барака Обамы от прямого вмешательства в Сирии, несмотря на применение химического оружия режимом Башара Асада, усилил ощущение размывания международных норм. При этом, подчеркивает Ник Данфорт, реакция Штатов на гуманитарные катастрофы всегда была избирательной — в зависимости от географии и политического контекста.

Украина: накопительный эффект безнаказанности

Аннексия Крыма и война в Донбассе, а затем полномасштабное вторжение России в 2022 году стали для многих символом окончательного кризиса либерального порядка. Однако автор напоминает: первым актом внешней агрессии Москвы была война с Грузией в 2008-м, на которую Запад отреагировал минимально.

Газа: обвинения в лицемерии

Поддержка США действий Израиля в секторе Газа после атаки ХАМАС в октябре 2023 года на фоне жесткой критики России за Украину усилила обвинения в двойных стандартах. По мнению критиков, именно этот контраст сделал кризис либерального порядка особенно наглядным.

Гренландия и Трамп: точка невозврата

На фоне прежних споров о чрезмерной или недостаточной активности Соединенных Штатов Дональд Трамп, угрожая союзникам и ставя под сомнение обязательства в рамках НАТО, направил силовую риторику против самого ядра западного порядка. Это, считает Ник Данфорт, изменило саму логику либерального интернационализма.

Что дальше?

Даже если считать, что «похороны» были преждевременными, выбраться из этого кризиса, по мнению Foreign Policy, будет крайне сложно.

Автор приходит к выводу, что даже если либеральный международный порядок никогда не был полностью реализован, утрата веры в него меняет поведение государств. Европа перевооружается, страны вновь обсуждают ядерное оружие, а мир становится более милитаризованным и менее демократичным.