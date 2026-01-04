10:06
Происшествия

В Бишкеке скончалась врач-реаниматолог Айгуль Зибирова. Милиция начала проверку

В Бишкеке скончалась врач-реаниматолог Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Айгуль Зибирова. Об этом сообщили ее коллеги.

Фото из соцсетей. В Бишкеке скончалась врач-реаниматолог Айгуль Зибирова

По их данным, медик работала в отделении реанимации и токсикологии.

«В ночь с 31 декабря она находилась на дежурстве. 2 января пришла трагическая весть о ее кончине», — сообщили в больнице.

Начата доследственная проверка по факту смерти Айгуль Зибировой, сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района.

«Назначены все необходимые экспертизы, о результатах сообщим дополнительно», — говорится в сообщении.

«Красавица, умница, человек, который всю жизнь учился, развивался и спасал других. Отменный врач, преданный своему делу. В официальном заключении причиной смерти указана асфиксия. Однако обстоятельства ее наступления остаются неясными и вызывают у нашей семьи множество вопросов. Айгуль знали как сильного, ответственного и жизнестойкого человека. Она ежедневно боролась за жизни детей, работала в экстремальных условиях, строила планы, жила профессией. Мог ли такой человек добровольно оказаться в ситуации, приведшей к асфиксии?» — написали близкие в соцсетях.

По их данным, в ту ночь рядом с Айгуль находился человек по имени Дуйшон — тот, с кем она ранее рассталась.

«По его версии, Айгуль закрылась в туалете и там произошли события, приведшие к трагедии.
Однако обстоятельства ее наступления остаются неясными и вызывают у нашей семьи множество вопросов. Но почему именно в этот день он оказался рядом? Почему, по словам близких, ранее в ее адрес звучали угрозы? Почему он не был задержан для тщательной проверки всех обстоятельств? Сегодня мы получаем информацию, что этот человек может попытаться уехать в Россию. У нас возникает обоснованный страх, что правда может так и не быть установлена, а ответственность не наступить... Мы не выносим приговоров. Мы требуем объективного, прозрачного и независимого расследования... Айгуль заслуживает правды. Ее имя заслуживает чести. А общество имеет право знать, что произошло на самом деле», — говорится в обращении семьи.

 
