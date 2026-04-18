В Кыргызстане сегодня произошло землетрясение магнитудой 3,5. Об этом сообщили в Институте сейсмологии Национальной академии наук.

По его данным, подземные толчки зафиксированы 18 апреля в 9.48.

Очаг землетрясения располагался на территориии КР в 12 километрах к северо-востоку от села Кара-Дебе, в 36 километрах к северо-востоку от села Саламалик, в 88 километрах к востоку от города Манас.

Интенсивность землетрясения составила в селе Кара-Дебе — около 3,5 балла, в cелах Байбиче, Кош-Этер, Таш-Купыр — 3 балла, в селе Саламалик − 2,5 балла.