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Общество

Госэкотехинспекция в течение 15 дней даст заключение по ЧП на стройке

В Гостехинспекции создана комиссия по несчастному случаю на строительном объекте на улице Тыналиева, 20, повлекшему смерть одного работника. Об этом ИА «24.kg» сообщил начальник управления охраны труда и трудовых отношений Госэкотехинспекции Бакытбек Жолчиев.

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По его словам, комиссия начала работу сегодня и в течение 15 дней будет вести расследование.

«Они изучат и условия труда на стройке, и документацию, поговорят с руководителями компании. В конце сделают заключение, один экземпляр отправим семьям погибшего и пострадавшего работников, по одному — в профсоюз и прокуратуру. После этого будет принято решение о выплате компенсаций и привлечении к ответственности», — сообщил Бакытбек Жолчиев.

В Гостехинспекции также подвердили информацию о том, что строительный объект принадлежит компании «Мерибелл Иншаат». Отмечено, что это второе ЧП на строительном объекте за полгода.

Напомним, накануне с девятого этажа строящегося дома упали двое рабочих. МВД сообщило, что причина трагедии — оборвавшийся трос лебедки. Строительная компания не комментирует произошедшее. По факту гибели уголовное дело пока не возбудили.
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