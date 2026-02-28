Падение из многоэтажки в Бишкеке. Погибшей оказалась 18-летняя девушка

Несчастный случай, в результате которого погибла девушка, прокомментировали 24.kg в пресс-службе УВД Октябрьского района Бишкека.
По их данным, сегодня примерно в 8.35 в службу 102 ГУВД столицы поступило сообщение, что по улице Белорусской девушка выпала с 10-го этажа жилого дома.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа УВД. В ходе проверки установлена личность погибшей — ею оказалась гражданка З.К., 2008 года рождения.
В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся необходимые следственные мероприятия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Подробности обещают сообщить позже.