Кыргызстанец пытался примкнуть к боевикам ИГ, его задержали в Турции

Турция передала спецслужбам Таджикистана потенциального террориста, который пытался примкнуть к боевикам в Сирии и оказался гражданином Кыргызстана. Об этом сообщило агентство Asia-Plus.

Турецкая полиция при проведении специальных мероприятий на границе с Сирией задержала молодого человека. При нем обнаружили паспорт на имя гражданина Таджикистана, 28-летнего Хидоятулло Давлатова. Задержанного, намеревавшегося присоединиться к боевикам «Исламского государства», передали спецслужбам Таджикистана.

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Однако, по данным МВД Таджикистана, в ходе проведения следственных мероприятий установлено, что задержанный — 23-летний гражданин Кыргызстана Кобилджон угли Хасанбой, узбек по национальности, уроженец города Узгена Ошской области.

«Он использовал паспорт гражданина Таджикистана незаконно и в целях совершения преступления», — отмечает МВД Таджикистана.

По факту ведется расследование.