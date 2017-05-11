В Бишкеке члена ИГИЛ приговорили к 17 годам тюрьмы. Об этом говорится в постановлении Первомайского районного суда столицы.

Согласно документу, суд установил, что в июне 2016 года 25-летний подсудимый, являясь сторонником идеи «вооруженного джихада», обладая навыками изготовления самодельных взрывных устройств, под влиянием некоего Хатамова вступил в ряды террористической подпольной ячейки «Исламское государство», в состав которой также входили Хатамов и неустановленный следствием подозреваемый по имени Макс.

Основной целью террористической группировки являлось совершение так называемых «амалиятов», то есть разбойных нападений, и совершение в составе террористической группировки серии диверсионно-террористических акций на территории Бишкека и Чуйской области с использованием огнестрельного и холодного оружия, самодельных взрывных устройств. Нападения совершались для незаконного обогащения и последующего финансирования деятельности своих единомышленников, а также лиц, содержащихся в местах лишения свободы, с которыми они поддерживали тесные контакты.

Осужденный разделял радикальные идеи своего патрона, поддерживал с ним тесную связь и планировал детали совершения разбойного нападения. В качестве объекта по его инициативе был выбран ломбард на пересечении улиц Абдрахманова и Киевской в Бишкеке.

Подсудимый вину в предъявленном обвинении признал частично и рассказал, что поддерживал дружеские отношения с Хатамовым.

В итоге суд признал подследственного виновным, и путем частичного сложения назначенных наказаний мужчина получил 17 лет лишения свободы с конфискацией имущества.