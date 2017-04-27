Французские полицейские «оживили» женщину, которую врачи сочли мертвой

Французские полицейские спасли женщину, смерть которой ранее диагностировали медики. Об этом сообщило ВВС.

Как отмечается, инцидент произошел в XIII округе Парижа. Пришедшая домой девушка нашла 49-летнюю мать без сознания. Женщина давно страдала от анорексии, у нее случился сердечный приступ.

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Сотрудники скорой помощи диагностировали смерть и сообщили о случившемся в правоохранительные органы.

Приехавшие оформить труп полицейские заметили под полиэтиленовым пакетом движение. У «покойницы» также слабо билось сердце.

Тогда один офицер позвонил в спасательную службу за инструкцией, как правильно делать искусственное дыхание и массаж сердца, а другой в это время держал женщину за руку и разговаривал с ней.

Спустя полчаса женщина, официально объявленная мертвой, пришла в сознание. Пациентку доставили в больницу, где она пробудет не менее недели.