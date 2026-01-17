Во Франции подготовили резолюцию о выходе страны из НАТО, сообщает газета Berliner Zeitung.

Фото СМИ. Вице-президент Национального собрания, депутат от левой партии «Непокоренная Франция» (La France Insoumise) Клеманс Гетте

Уточняется, что в парламенте представили резолюцию о выходе страны из НАТО из-за разногласий с США. Документ подготовила вице-президент Национального собрания, депутат от левой партии «Непокоренная Франция» (La France Insoumise) Клеманс Гетте.

По ее словам, США, проводя «неприкрытую имперскую политику», присвоили Евросоюзу статус вассала. Подобная политика Вашингтона делает невозможным дальнейшее пребывание Франции в альянсе под их руководством.

Клеманс Гетте указала на похищение президента Венесуэлы, угрозы в адрес суверенных государств, санкционное давление на ЕС и требования к союзникам по НАТО наращивать военные расходы в пользу американского военно-промышленного комплекса.

Выход из блока, считает она, позволит Франции восстановить военную и дипломатическую независимость. По ее словам, страна не окажется в изоляции, а усилит свое влияние через многосторонние форматы, продвигая экологическую повестку, разоружение и защиту общественных благ.