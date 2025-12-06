Президент Франции опроверг, что предупреждал Зеленского о предательстве США

Президент Франции Эмманюэль Макрон опроверг информацию, что он предупреждал украинского лидера Владимира Зеленского о предательстве США. Об этом сообщает РБК со ссылкой на агентство Reuters.

«Я все отрицаю. Нам нужны Соединенные Штаты для мира. А Соединенным Штатам нужны мы, чтобы этот мир был прочным и крепким», — сказал Эмманюэль Макрон.

Он пояснил, что единство между Европой и США имеет решающее значение для поддержки Украины, и между ними «нет недоверия». «Я повторяю это снова и снова: нам нужно работать вместе», — резюмировал глава Франции.

Накануне Spiegel выпустил статью о конфиденциальном разговоре лидеров Евросоюза об Украине. По утверждению издания, Эмманюэль Макрон предупредил Владимира Зеленского, что США могут предать Киев. В Елисейском дворце прокомментировали, что французский лидер «не употреблял этих слов».

Канцлер Германии Фридрих Мерц якобы также заявил, что Владимиру Зеленскому следует быть «крайне осторожным в ближайшие дни» с американскими переговорщиками. Президент Финляндии Александр Стубб и генсек НАТО Марк Рютте также предостерегли Киев от участия в переговорах, утверждает Spiegel.

В ответ на эту публикацию зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил Вашингтону отправить к берегам Франции свои подлодки. А спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, комментируя слова Фридриха Мерца об «играх» США с ЕС, заявил, что немецкий политик «не в игре», поскольку дискредитировал себя «саботажем мира».

