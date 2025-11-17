Тиктокеры обманули охрану Лувра и повесили свою картину рядом с «Мона Лизой»

Двое тиктокеров из Бельгии смогли обойти охрану Лувра и незаметно повесить на стену свою картину рядом с «Джокондой» Леонардо да Винчи. Об этом пишет Сybernews.
Блогеры Нил и Сенне принесли в Лувр собственную картину и сумели пройти охрану, используя раму, собранную из кубиков LEGO. Металлоискатели не отреагировали на детали конструктора, а свернутую картину они спрятали в сумку. После досмотра они вошли в музей и собрали раму уже внутри.
Сначала охранники ходили по залу и мешали пранкерам воплотить план, но перед самым закрытием им удалось быстро прикрепить свою работу на стену рядом с «Мона Лизой».
Пранк произошел через несколько недель после громкого ограбления, когда преступники вынесли из Лувра девять ценных предметов из коллекций Наполеона и французских монархов. Большую часть украденного полиция так и не нашла.