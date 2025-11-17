Тиктокеры обманули охрану Лувра и повесили свою картину рядом с «Мона Лизой»

Двое тиктокеров из Бельгии смогли обойти охрану Лувра и незаметно повесить на стену свою картину рядом с «Джокондой» Леонардо да Винчи. Об этом пишет Сybernews.

Блогеры Нил и Сенне принесли в Лувр собственную картину и сумели пройти охрану, используя раму, собранную из кубиков LEGO. Металлоискатели не отреагировали на детали конструктора, а свернутую картину они спрятали в сумку. После досмотра они вошли в музей и собрали раму уже внутри.

Сначала охранники ходили по залу и мешали пранкерам воплотить план, но перед самым закрытием им удалось быстро прикрепить свою работу на стену рядом с «Мона Лизой».

Читайте по теме Ограбление Лувра. Драгоценности хотели продать израильской фирме через даркнет

Пранк произошел через несколько недель после громкого ограбления, когда преступники вынесли из Лувра девять ценных предметов из коллекций Наполеона и французских монархов. Большую часть украденного полиция так и не нашла.