Медгородок в Бишкеке. Минздрав КР приглашает партнеров из Франции в проект

В Париже состоялся первый кыргызско-французский форум по инвестициям и сотрудничеству в сфере здравоохранения. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.
По его данным, форум стал ключевым событием Дней сотрудничества между больницами Франции и Кыргызстана и собрал представителей ведущих французских компаний, исследовательских институтов, медицинских и технологических предприятий, инвесторов и международных организаций.
Мероприятие открыл генеральный делегат ассоциации French Healthcare Эмиль Жоке, отметив растущий интерес французской стороны к развитию долгосрочного взаимодействия с КР в сферах медицины, цифровых технологий и фармацевтики.
Глава Минздрава Эркин Чечейбаев представил на встрече ключевые элементы программы модернизации национальной системы здравоохранения, в том числе реализацию указа президента о строительстве нового медицинского городка — современного высокотехнологичного кластера, объединяющего ведущие национальные медицинские учреждения.
Будущий комплекс будет включать лечебные, диагностические, образовательные и исследовательские направления, а также отвечать высоким стандартам экологичности, энергоэффективности и удобства для пациентов и медицинского персонала.
Министр пригласил французских партнеров к участию в проекте, отметив, что потенциал сотрудничества охватывает инженерные, архитектурные, технологические и медицинские решения, а также совместные научные и образовательные инициативы.
Он подчеркнул, что Кыргызская Республика заинтересована в привлечении иностранных партнеров к развитию цифровых решений для здравоохранения, телемедицины, производства лекарств и медицинских изделий, внедрению электронных медицинских систем, а также в обмене опытом по созданию современных медицинских кластеров.
Особое внимание уделено использованию искусственного интеллекта в медицине, где Франция занимает одну из ведущих позиций в Европе. Эркин Чечейбаев сказал, что технологии, которые еще недавно казались частью будущего, сегодня становятся практическими инструментами для диагностики, раннего выявления заболеваний, дистанционного наблюдения и повышения эффективности медицинской помощи в удаленных регионах.
Напомним, новый медицинский городок построят в жилмассиве «Кок-Жар».