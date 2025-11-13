Между врачами Кыргызстана и Франции пройдет серия обменов опытом

Делегация Кыргызстана посетила ведущие медицинские учреждения Франции. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

По его данным, в рамках рабочего визита во Францию министр здравоохранения Эркин Чечейбаев и делегация из КР посетили ряд ведущих медицинских учреждений Парижа для изучения опыта организации специализированной медицинской помощи и реабилитации пациентов.

Делегация посетила больницу фонда Адольфа де Ротшильда — один из ведущих европейских центров в области нейрохирургии, неврологии и офтальмологии. Кыргызская сторона ознакомилась с системой оказания экстренной неврологической помощи, маршрутизацией пациентов с инсультом, а также с организацией реабилитации и восстановления после острого периода заболевания.

По итогам встречи достигнута договоренность о подписании меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в области экстренной неврологии. Стороны также согласовали серию обменов опытом между врачами Кыргызстана и специалистами больницы.

Далее министр и делегация посетили Европейскую больницу имени Жоржа Помпиду — крупнейший центр парижской сети госпиталей, специализирующийся на оказании экстренной помощи в области кардиологии и травматологии.

В ходе встречи стороны обсудили возможности профессионального обмена и сотрудничества в сфере неотложной медицинской помощи. Достигнута договоренность о регулярных видеоконференциях по ведению тяжелых пациентов, что позволит укрепить взаимодействие между специалистами двух стран и повысить качество лечения пациентов в КР.

Визиты стали частью программы первого кыргызско-французского форума по инвестициям и сотрудничеству в сфере здравоохранения, направленного на развитие профессиональных и технологических связей между медицинскими учреждениями Кыргызстана и Франции.