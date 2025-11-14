Заповедник «Беш-Арал». Французская экспедиция поделилась уникальными фото

Группа любителей природы из Франции в ходе экспедиционных мероприятий поделилась ценными фотоматериалами о диких животных, обитающих на территории государственного природного заповедника «Беш-Арал» Об этом сообщило Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора.
По данным ведомства, природа Западного Тянь-Шаня произвела на гостей особое впечатление биологическим разнообразием, редкими видами флоры и фауны, живописными горными ландшафтами.
Администрация заповедника отметила, что и далее продолжит работу по проведению фото- и видеоэкспедиций по высоким стандартами экотуризма, развитию культуры бережного отношения к природе, популяризации знаний о дикой природе и совершенствованию систем научного мониторинга.
«Беш-Арал» включен в Список всемирного природного наследия ЮНЕСКО.