Бишкек и Париж обсуждают возможность прямого авиасообщения

Председатель правления ОАО «Аэропорты Кыргызстана» Манасбек Самидинов провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в КР Николя Фаем.

Как сообщили в пресс-службе компании, в ходе переговоров стороны рассмотрели вопрос возможного открытия прямого авиасообщения между Францией и Кыргызстаном со стороны французских авиаперевозчиков.

Фото пресс-службы ОАО «Аэропорты Кыргызстана»

Обсуждение было сосредоточено на перспективах развития двустороннего сотрудничества в сфере гражданской авиации и туризма, а также на расширении транспортной доступности и укреплении деловых и гуманитарных связей между двумя странами.

ОАО «Аэропорты Кыргызстана» выразило заинтересованность в расширении международной маршрутной сети и подтвердило готовность к практической проработке данного направления совместно с французскими партнерами.