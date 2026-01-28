12:05
Власть

Франция запретит чиновникам использовать Zoom для видеоконференций

Франция введет запрет на использование чиновниками Zoom, Teams, Google Meet и других американских сервисов для проведения видеоконференций. Об этом сообщает Politico со ссылкой на канцелярию премьер-министра Себастьена Лекорню.

«Франция запретит государственным служащим использовать американские платформы, включая Google Meet, Zoom и Teams, для видеоконференций», — говорится в статье.

«Цель — прекратить использование неевропейских решений и, опираясь на мощный и суверенный инструмент, гарантировать безопасность и конфиденциальность публичных электронных коммуникаций», — поясняют чиновники.

В качестве альтернативы французским чиновникам будет предложено пользоваться сервисом Visio, разработанным межведомственным управлением страны по цифровым технологиям (DINUM).

По данным издания, на сегодняшний день Visio пользуются около 40 тысяч чиновников, а DINUM планирует в дальнейшем увеличить число до 250 тысяч.

Ранее министр-делегат по вопросам государственной службы Давид Амьель заявил, что госорганы Франции намерены к 2027 году отказаться от американских платформ для организации видеоконференций в рамках укрепления цифрового суверенитета страны и усилий по экономии госсредств.
Ссылка: https://24.kg/vlast/359539/
просмотров: 261
