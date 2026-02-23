22:54
Происшествия

В Санкт-Петербурге гражданин Узбекистана спас ребенка, выпавшего с 7-го этажа

Гражданин Узбекистана, 36-летний Хайрулло Ибодуллаев, работающий дворником в Санкт-Петербурге, поймал на лету семилетнего мальчика, выпавшего из окна, пишут СМИ.

Ребенок, у которого диагностирован аутизм, играл с планшетом у открытого окна на седьмом этаже, потерял равновесие и сорвался вниз, успев на мгновение зацепиться за карниз.

Заметив происходящее, Хайрулло пытался предупредить ребенка жестами и криками. Когда мальчик отпустил руки, мужчина мгновенно сориентировался и подставил руки, смягчив удар при падении. После этого он занес ребенка в подъезд и пытался привести его в сознание до приезда медиков. Мать в это время находилась на кухне и обнаружила отсутствие сына лишь спустя около десяти минут. Оба получили серьезные травмы.

Ребенок находится в реанимации в стабильном состоянии с переломами и повреждениями внутренних органов. У самого Хайрулло диагностированы переломы кистей рук и ребра.

Мужчина приехал в Россию на заработки всего четыре месяца назад, в Узбекистане его ждут четверо детей и родители.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/363211/
просмотров: 290
В Санкт-Петербурге гражданин Узбекистана спас ребенка, выпавшего с 7-го этажа
