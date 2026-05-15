За скрытый конфликт интересов чиновников смогут увольнять и взыскивать имущество

Президент Садыр Жапаров подписал закон о внесении изменений в Закон «О конфликте интересов». Документ принят Жогорку Кенешем 9 апреля 2026 года.

Поправками расширяется понятие аффилированных лиц. Теперь к ним будут относить физических и юридических лиц, которые прямо или косвенно могут влиять на принятие решений — через сделки, владение долями, финансовую зависимость, родственные связи, а также отношения иждивения и попечения.

Также законом закрепляется, что проверку деклараций о личных интересах будут проводить кадровые службы государственных органов, муниципалитетов, учреждений и предприятий.

Кроме того, вводится более жесткая ответственность за нарушение норм о конфликте интересов.

Согласно новой редакции статьи 28:

за недостоверные сведения в декларациях чиновники будут нести дисциплинарную ответственность;

руководителей смогут привлекать к взысканию вплоть до увольнения, если они не приняли меры по урегулированию конфликта интересов;

доходы и имущество, полученные с нарушением ограничений закона, будут считаться ущербом государству и подлежать возмещению.

Также в документе ряд норм приведен в соответствие с действующей системой госуправления — термин «правительство» заменен «кабинетом министров».

Закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.