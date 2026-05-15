10:32
USD 87.45
EUR 102.42
RUB 1.19
Власть

Кабмин временно отменит пеню за неуплату утильсбора для бизнеса

Кабинет министров Кыргызстана подготовил постановление о переходных мерах по применению пени за несвоевременную уплату утилизационного сбора.

Согласно проекту, пеня не будет начисляться по обязательствам, возникшим с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026-го, если компании полностью оплатят утильсбор до конца этого года.

При этом с 1 января 2027-го начисление пени начнется в общем порядке.

Льгота не будет распространяться на случаи умышленного уклонения от уплаты утильсбора или предоставления недостоверных сведений.

В справке-обосновании к проекту отмечается, что механизм расширенной ответственности производителей и система утильсбора пока находятся на стадии внедрения, а часть бизнеса не успела адаптироваться к новым требованиям.

Кроме того, власти признали, что многие предприниматели не учли расходы на утильсбор при финансовом планировании на 2025-2026 годы, а сама система администрирования еще формируется.

Минприроды совместно с госпредприятием «Эко Оператор» поручит проводить разъяснительную работу и консультировать бизнес по вопросам уплаты утильсбора.

Постановление вступит в силу через семь дней после официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/373903/
просмотров: 126
Версия для печати
Материалы по теме
Убили козерога и попались. Браконьерам в Нарыне грозит иск на 300 тысяч сомов
Штраф до 28 тысяч сомов: в Бишкеке проверяют магазины товаров для рыбалки
Кыргызстан направит утилизационный сбор на мусорные заводы и переработку отходов
Штрафы и льготные кредиты: как улучшают качество воздуха в Кыргызстане
Власти КР намерены ужесточить правила сбора ягод, грибов и диких растений
В Кыргызстане на майские праздники усилят экологический контроль и рейды
Депутат раскритиковала деятельность Минприроды и призвала проверить его
Почти 218 миллиардов сомов налогов выплатили горнодобывающие предприятия КР
Минус 110 хищников: в Айтматовском районе сдали шкуры волков и шакалов
Город Ош на грани мусорного кризиса. Минприроды выявило сотни нарушений
Популярные новости
Дастан Бекешев: ГКНБ хочет получить доступ к&nbsp;данным абонентов и&nbsp;контроль связи Дастан Бекешев: ГКНБ хочет получить доступ к данным абонентов и контроль связи
Депутат Темирлан Айтиев сдает мандат Депутат Темирлан Айтиев сдает мандат
В&nbsp;Кыргызстане хотят установить уголовную ответственность за&nbsp;сталкинг В Кыргызстане хотят установить уголовную ответственность за сталкинг
Могут&nbsp;ли кыргызстанцев прослушивать по&nbsp;ключевым словам? Ответ ГКНБ Могут ли кыргызстанцев прослушивать по ключевым словам? Ответ ГКНБ
Бизнес
&laquo;МПЦ&raquo; (&laquo;Элкарт&raquo;) провел интеллектуальную игру &laquo;Мозгобойня&raquo; для работников банков «МПЦ» («Элкарт») провел интеллектуальную игру «Мозгобойня» для работников банков
Музыка, драйв и&nbsp;iPhone 17: MEGA приглашает кыргызстанцев на&nbsp;Kyrgyz Tour Музыка, драйв и iPhone 17: MEGA приглашает кыргызстанцев на Kyrgyz Tour
Бесплатные консультации турецких профессоров Acıbadem пройдут в&nbsp;Бишкеке Бесплатные консультации турецких профессоров Acıbadem пройдут в Бишкеке
Binance упрощает доступ к&nbsp;криптовалюте в&nbsp;Кыргызстане через интеграцию с&nbsp;MegaPay Binance упрощает доступ к криптовалюте в Кыргызстане через интеграцию с MegaPay
15 мая, пятница
10:30
В Кыргызстане шумных соседей смогут снимать на видео и штрафовать В Кыргызстане шумных соседей смогут снимать на видео и ...
10:25
За скрытый конфликт интересов чиновников смогут увольнять и взыскивать имущество
10:14
Канатбек Абдрахматов освобожден от должности президента Академии наук КР
10:12
Кабмин временно отменит пеню за неуплату утильсбора для бизнеса
10:09
В жилмассиве «Арча-Бешик» выявили незаконный оборот подакцизной продукции