Кабмин временно отменит пеню за неуплату утильсбора для бизнеса

Кабинет министров Кыргызстана подготовил постановление о переходных мерах по применению пени за несвоевременную уплату утилизационного сбора.

Согласно проекту, пеня не будет начисляться по обязательствам, возникшим с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026-го, если компании полностью оплатят утильсбор до конца этого года.

При этом с 1 января 2027-го начисление пени начнется в общем порядке.

Льгота не будет распространяться на случаи умышленного уклонения от уплаты утильсбора или предоставления недостоверных сведений.

В справке-обосновании к проекту отмечается, что механизм расширенной ответственности производителей и система утильсбора пока находятся на стадии внедрения, а часть бизнеса не успела адаптироваться к новым требованиям.

Кроме того, власти признали, что многие предприниматели не учли расходы на утильсбор при финансовом планировании на 2025-2026 годы, а сама система администрирования еще формируется.

Минприроды совместно с госпредприятием «Эко Оператор» поручит проводить разъяснительную работу и консультировать бизнес по вопросам уплаты утильсбора.

Постановление вступит в силу через семь дней после официального опубликования.