Власть

Экс-депутат ЖК и бывший мэр Токмока Урматбек Самаев стал акимом

Садыр Жапаров освободил Акылбека Тюкебаева от должности акима Токтогульского района Джалал-Абадской области. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Другим распоряжением главы государства новым акимом назначен Урматбек Самаев.

Фото из интернета. Урматбек Самаев

Урматбек Самаев, 1986 года рождения, был депутатом Жогорку Кенеша VI созыва от партии «Кыргызстан». В августе 2021 года был избран мэром города Токмока.

В апреле 2023 года Самаева задержали по подозрению в организации устойчивой коррупционной схемы в муниципальном предприятии «Токмок Жылуулук». Сообщалось, что он был отпущен под домашний арест после подписания соглашения со следствием и выплаты 25 миллионов сомов ущерба в бюджет государства.

В 2025 году Верховный суд признал Урмата Самаева невиновным.
