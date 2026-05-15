Нотариальные услуги через смартфон: пошаговая инструкция, как ими пользоваться

Сегодня в Кыргызстане девять нотариальных действий можно совершить в режиме онлайн, используя смартфон или компьютер. В список входят:

Согласие на прописку. Доверенность на таможенное оформление груза (для физических лиц). Согласие на самостоятельный выезд ребенка. Согласие по вопросам гражданства. Согласие на получение паспорта для ребенка. Доверенность в ГАРТС (на получение документов). Доверенность на сопровождение несовершеннолетних детей. Доверенность на представление интересов в госорганах. Согласие на выезд детей за границу от имени обоих родителей.

До конца года Министерство юстиции планирует перевести в цифровой формат 20 из 27 существующих нотариальных услуг.

Рассказываем подробно, как именно получить нотариальную услугу онлайн и что для этого нужно.

1 Подготовка и вход Скачайте приложение «Электронный нотариат МЮ КР» в App Store или Play Market. На главной странице выберите раздел «Создать нотариальное действие» и нажмите кнопку «Начать». Нажмите «Войти через ЕСИ (Түндүк)». Система предложит несколько способов авторизации: облачная электронная подпись, ID-карта или через QR-код. Выберите наиболее удобный для вас вариант. После входа в систему подтвердите согласие на обработку персональных данных (поставьте «галочку»).

2 Выбор услуги и нотариуса В списке доступных услуг выберите нужную (например, «Согласие на самостоятельный выезд ребенка»). Далее необходимо выбрать нотариуса. В списке отображается их текущий статус («свободен» или «занят»). Вы можете выбрать конкретного специалиста из списка или воспользоваться опцией «Любой свободный нотариус».

3 Заполнение данных и верификация Заполните все необходимые данные в соответствии с выбранной услугой и прикрепите фото или скан-копии требуемых документов. Нажмите кнопку «Записать видео». Это необходимо для подтверждения вашей личности. Важно: видео из галереи загрузить нельзя, запись должна производиться в реальном времени. Нажмите кнопку, запишите себя на камеру и четко прочитайте текст, который появится на экране (при необходимости запись можно переснять). Нажмите «Отправить нотариусу».

5 Связь с нотариусом и оплата Нотариус проверит ваши документы, подготовит их к подписанию и назначит время для видеосвязи. В назначенное время вы созваниваетесь с нотариусом через приложение для подтверждения личности и обсуждения деталей. В процессе оформления необходимо оплатить государственную пошлину и услуги нотариуса онлайн.