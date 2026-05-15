Общество
Сюжет: Полезные советы

Нотариальные услуги через смартфон: пошаговая инструкция, как ими пользоваться

Сегодня в Кыргызстане девять нотариальных действий можно совершить в режиме онлайн, используя смартфон или компьютер. В список входят:

  1. Согласие на прописку.
  2. Доверенность на таможенное оформление груза (для физических лиц).
  3. Согласие на самостоятельный выезд ребенка.
  4. Согласие по вопросам гражданства.
  5. Согласие на получение паспорта для ребенка.
  6. Доверенность в ГАРТС (на получение документов).
  7. Доверенность на сопровождение несовершеннолетних детей.
  8. Доверенность на представление интересов в госорганах.
  9. Согласие на выезд детей за границу от имени обоих родителей.

До конца года Министерство юстиции планирует перевести в цифровой формат 20 из 27 существующих нотариальных услуг.

Рассказываем подробно, как именно получить нотариальную услугу онлайн и что для этого нужно.

1

Подготовка и вход

  • Скачайте приложение «Электронный нотариат МЮ КР» в App Store или Play Market.
  • На главной странице выберите раздел «Создать нотариальное действие» и нажмите кнопку «Начать».
  • Нажмите «Войти через ЕСИ (Түндүк)». Система предложит несколько способов авторизации: облачная электронная подпись, ID-карта или через QR-код. Выберите наиболее удобный для вас вариант.
  • После входа в систему подтвердите согласие на обработку персональных данных (поставьте «галочку»).
2

Выбор услуги и нотариуса

  • В списке доступных услуг выберите нужную (например, «Согласие на самостоятельный выезд ребенка»).
  • Далее необходимо выбрать нотариуса. В списке отображается их текущий статус («свободен» или «занят»). Вы можете выбрать конкретного специалиста из списка или воспользоваться опцией «Любой свободный нотариус».
3

Заполнение данных и верификация

  • Заполните все необходимые данные в соответствии с выбранной услугой и прикрепите фото или скан-копии требуемых документов.
  • Нажмите кнопку «Записать видео». Это необходимо для подтверждения вашей личности.
  • Важно: видео из галереи загрузить нельзя, запись должна производиться в реальном времени. Нажмите кнопку, запишите себя на камеру и четко прочитайте текст, который появится на экране (при необходимости запись можно переснять).
  • Нажмите «Отправить нотариусу».
5

Связь с нотариусом и оплата

  • Нотариус проверит ваши документы, подготовит их к подписанию и назначит время для видеосвязи.
  • В назначенное время вы созваниваетесь с нотариусом через приложение для подтверждения личности и обсуждения деталей.
  • В процессе оформления необходимо оплатить государственную пошлину и услуги нотариуса онлайн.
5

Подписание документа

  • После подтверждения всех данных переходите к подписанию. Нажмите «Подписать», далее выберите «Электронная цифровая подпись».
  • Нотариус со своей стороны подтверждает документ. На этом процедура завершена.
