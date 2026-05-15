Нотариальные услуги через смартфон: пошаговая инструкция, как ими пользоваться

Сегодня в Кыргызстане девять нотариальных действий можно совершить в режиме онлайн, используя смартфон или компьютер. В список входят:
- Согласие на прописку.
- Доверенность на таможенное оформление груза (для физических лиц).
- Согласие на самостоятельный выезд ребенка.
- Согласие по вопросам гражданства.
- Согласие на получение паспорта для ребенка.
- Доверенность в ГАРТС (на получение документов).
- Доверенность на сопровождение несовершеннолетних детей.
- Доверенность на представление интересов в госорганах.
- Согласие на выезд детей за границу от имени обоих родителей.
До конца года Министерство юстиции планирует перевести в цифровой формат 20 из 27 существующих нотариальных услуг.
Рассказываем подробно, как именно получить нотариальную услугу онлайн и что для этого нужно.
1
Подготовка и вход
- Скачайте приложение «Электронный нотариат МЮ КР» в App Store или Play Market.
- На главной странице выберите раздел «Создать нотариальное действие» и нажмите кнопку «Начать».
- Нажмите «Войти через ЕСИ (Түндүк)». Система предложит несколько способов авторизации: облачная электронная подпись, ID-карта или через QR-код. Выберите наиболее удобный для вас вариант.
- После входа в систему подтвердите согласие на обработку персональных данных (поставьте «галочку»).
2
Выбор услуги и нотариуса
- В списке доступных услуг выберите нужную (например, «Согласие на самостоятельный выезд ребенка»).
- Далее необходимо выбрать нотариуса. В списке отображается их текущий статус («свободен» или «занят»). Вы можете выбрать конкретного специалиста из списка или воспользоваться опцией «Любой свободный нотариус».
3
Заполнение данных и верификация
- Заполните все необходимые данные в соответствии с выбранной услугой и прикрепите фото или скан-копии требуемых документов.
- Нажмите кнопку «Записать видео». Это необходимо для подтверждения вашей личности.
- Важно: видео из галереи загрузить нельзя, запись должна производиться в реальном времени. Нажмите кнопку, запишите себя на камеру и четко прочитайте текст, который появится на экране (при необходимости запись можно переснять).
- Нажмите «Отправить нотариусу».
5
Связь с нотариусом и оплата
- Нотариус проверит ваши документы, подготовит их к подписанию и назначит время для видеосвязи.
- В назначенное время вы созваниваетесь с нотариусом через приложение для подтверждения личности и обсуждения деталей.
- В процессе оформления необходимо оплатить государственную пошлину и услуги нотариуса онлайн.
5
Подписание документа
- После подтверждения всех данных переходите к подписанию. Нажмите «Подписать», далее выберите «Электронная цифровая подпись».
- Нотариус со своей стороны подтверждает документ. На этом процедура завершена.