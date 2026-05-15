10:51
USD 87.45
EUR 102.42
RUB 1.19
Общество

Казахстанцам спишут 250 миллиардов тенге долгов

Казахстанцам спишут долги на 250 миллиардов тенге (около 43 миллиардов сомов. — Прим. 24.kg). Об этом сообщает Tengrinews.kz.

По данным издания, только через процедуру внесудебного банкротства планируется списать около 132 миллиардов тенге долгов.

 

Внесудебное банкротство — это упрощенная процедура списания долгов, которая проходит без суда. Человек просто подает заявление, государство проверяет его долги и имущество, и, если условия подходят, долги списываются без судебного процесса.  

Процедура банкротства занимает в среднем до шести месяцев и бывает двух видов — внесудебная и судебная. В целом по двум видам банкротства уже признаны банкротами около 66,6 тысячи человек.

Как уточняется, если человек не платит по кредиту больше пяти лет, ему могут списать долг автоматически — в этом случае не учитывается, сколько он зарабатывает и есть ли у него имущество. Также в Казахстане вводят «проактивное банкротство»: государство само выявляет таких должников и отправляет им SMS с предложением оформить списание долгов.

Но важно понимать, что банкротство — это не только когда списывают долги. Из-за этого накладываются ограничения. В случае если долги списаны, человеку:

  • в течение пяти лет нельзя брать кредиты;
  • три года за финансовым состоянием человека следят уполномоченные органы;
  • повторно подать на банкротство можно только через семь лет;
  • информация о банкротстве публикуется в открытых источниках.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/373926/
просмотров: 105
Версия для печати
Материалы по теме
Потребителей наркотиков вычисляют с помощью нового метода в Казахстане
В Бишкеке откроется выставка мастеров казахской живописи
Цифровой тенге. Проект планируют вывести на стадию промышленной эксплуатации
Главы правительств зарубежных стран поздравляют народ Кыргызстана с Днем Победы
Президент Казахстана анонсировал масштабные реформы армии и силовых структур
В Бишкеке прошла премьера фильма «Манас и Мухтар»
Дипломата из Казахстана, подозреваемого в шпионаже, обменяли на польского монаха
Сыновья Дональда Трампа будут инвестировать в добычу вольфрама в Казахстане
Первый в Казахстане крематорий запустили в Алматы
Более 550 голов скота погибли за два дня в Казахстане
Популярные новости
Кыргызстан меняет правила для иностранцев и&nbsp;трудовых мигрантов Кыргызстан меняет правила для иностранцев и трудовых мигрантов
Власти КР&nbsp;намерены ужесточить правила сбора ягод, грибов и&nbsp;диких растений Власти КР намерены ужесточить правила сбора ягод, грибов и диких растений
Мэр Бишкека рассказал, будут&nbsp;ли сносить частные дома ради многоэтажек Мэр Бишкека рассказал, будут ли сносить частные дома ради многоэтажек
&laquo;Ближайшие 12&nbsp;лет будут адом&raquo;. Данияр Аманалиев о&nbsp;матрице&nbsp;ИИ и&nbsp;будущем&nbsp;КР «Ближайшие 12 лет будут адом». Данияр Аманалиев о матрице ИИ и будущем КР
Бизнес
&laquo;МПЦ&raquo; (&laquo;Элкарт&raquo;) провел интеллектуальную игру &laquo;Мозгобойня&raquo; для работников банков «МПЦ» («Элкарт») провел интеллектуальную игру «Мозгобойня» для работников банков
Музыка, драйв и&nbsp;iPhone 17: MEGA приглашает кыргызстанцев на&nbsp;Kyrgyz Tour Музыка, драйв и iPhone 17: MEGA приглашает кыргызстанцев на Kyrgyz Tour
Бесплатные консультации турецких профессоров Acıbadem пройдут в&nbsp;Бишкеке Бесплатные консультации турецких профессоров Acıbadem пройдут в Бишкеке
Binance упрощает доступ к&nbsp;криптовалюте в&nbsp;Кыргызстане через интеграцию с&nbsp;MegaPay Binance упрощает доступ к криптовалюте в Кыргызстане через интеграцию с MegaPay
15 мая, пятница
10:45
Казахстанцам спишут 250 миллиардов тенге долгов Казахстанцам спишут 250 миллиардов тенге долгов
10:42
Экс-депутат ЖК и бывший мэр Токмока Урматбек Самаев стал акимом
10:42
Медер Алиев: В Кыргызстане действует комплексная система поддержки мигрантов
10:30
В Кыргызстане шумных соседей смогут снимать на видео и штрафовать
10:25
За скрытый конфликт интересов чиновников смогут увольнять и взыскивать имущество