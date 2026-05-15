Казахстанцам спишут 250 миллиардов тенге долгов

Казахстанцам спишут долги на 250 миллиардов тенге (около 43 миллиардов сомов. — Прим. 24.kg). Об этом сообщает Tengrinews.kz.

По данным издания, только через процедуру внесудебного банкротства планируется списать около 132 миллиардов тенге долгов.

Внесудебное банкротство — это упрощенная процедура списания долгов, которая проходит без суда. Человек просто подает заявление, государство проверяет его долги и имущество, и, если условия подходят, долги списываются без судебного процесса.

Процедура банкротства занимает в среднем до шести месяцев и бывает двух видов — внесудебная и судебная. В целом по двум видам банкротства уже признаны банкротами около 66,6 тысячи человек.

Как уточняется, если человек не платит по кредиту больше пяти лет, ему могут списать долг автоматически — в этом случае не учитывается, сколько он зарабатывает и есть ли у него имущество. Также в Казахстане вводят «проактивное банкротство»: государство само выявляет таких должников и отправляет им SMS с предложением оформить списание долгов.

Но важно понимать, что банкротство — это не только когда списывают долги. Из-за этого накладываются ограничения. В случае если долги списаны, человеку: