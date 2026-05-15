В Кыргызстане шумных соседей смогут снимать на видео и штрафовать

Президент Садыр Жапаров подписал закон о внесении изменений в Кодекс о правонарушениях и законы «Об основах профилактики правонарушений» и «О тишине».

Документ вводит новые механизмы борьбы с нарушителями тишины в жилых районах.

Теперь жильцы, квартальные комитеты, управляющие компании и другие участники профилактики смогут составлять акты о нарушении тишины и передавать их в уполномоченные органы вместе с фото- и видеозаписями для последующего привлечения нарушителей к ответственности.

Кроме того, законом официально разрешается шум в новогоднюю ночь и государственные праздники с 22.00 до 3.00.

Поправками также уточняется, что к источникам шума относятся строительные работы.

В документе отдельно прописан порядок профилактики нарушений тишины. Власти рассчитывают, что новые нормы позволят активнее вовлекать жителей и местные сообщества в контроль за соблюдением тишины и порядка.

Также внесены изменения в Кодекс о правонарушениях, которые позволяют использовать электронные протоколы, фото- и видеоматериалы в качестве доказательств.

Закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.