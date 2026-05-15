Медер Алиев: В Кыргызстане действует комплексная система поддержки мигрантов

Первый заместитель торага Жогорку Кенеша Медербек Алиев выступил на английском языке с докладом на международном форуме (IMRF 2026), посвященном обзору выполнения Глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции, который прошел в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Первый заместитель торага отметил неизменную приверженность Кыргызской Республики принципам Глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции и подчеркнул, что развитие международного сотрудничества в сфере миграции является одним из приоритетных направлений для страны.

Он также добавил, что данный форум является важной площадкой для укрепления глобального партнерства, обмена опытом и совершенствования механизмов управления миграционными процессами.

Кроме того, Медербек Алиев напомнил, что в рамках реализации Глобального договора КР представила национальный добровольный доклад.

«Этот документ разработан на широкой и инклюзивной основе с участием государственных органов, гражданского общества, международных организаций, экспертного сообщества и сети ООН по вопросам миграции», — сказал он.

Также первый заместитель торага заметил, что Кыргызстан добивается практических результатов по ряду ключевых направлений миграционной политики.

«В стране действует комплексная система поддержки мигрантов. Она охватывает все этапы — от подготовки граждан к выезду за рубеж и содействия в трудоустройстве до поддержки за границей и реинтеграции после возвращения на родину. В эту систему входят службы горячей линии, онлайн-консультации, образовательные программы, предвыездная подготовка и центры реинтеграции», — подчеркнул он.

Кроме того, Медербек Алиев рассказал, что особое внимание уделяется эффективному использованию экономического потенциала миграции. В этом направлении в Кыргызской Республике реализуется программа «Мекеним 1+1», направленная на поддержку мигрантов, инвестирующих в развитие малого и среднего бизнеса.

В ходе выступления первый заместитель торага также заявил, что КР обеспечивает защиту прав и законных интересов иностранцев, находящихся на территории страны, в том числе доступ к правосудию и социальным услугам.

В завершение своего выступления он отметил, что Кыргызстан и впредь будет активно участвовать в реализации целей Глобального договора и вносить свой вклад в развитие безопасной, упорядоченной и легальной миграции.