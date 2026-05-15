Продал гашиш и лицом в пол. В Джалал-Абаде задержали иностранца из Турции

В Джалал-Абаде задержан гражданин Турции, подозреваемый в сбыте наркотиков. Об этом сообщили в УВД области.
По данным милиции, во время специальных следственных мероприятий 50-летний иностранный гражданин К.М. был задержан при продаже 1,66 грамма гашиша за 5 тысяч сомов.
Решением суда мужчина заключен под стражу до 14 мая 2026 года.
Кроме того, правоохранители проверяют информацию о том, что задержанный находился в международном розыске в Узбекистане и незаконно пересек границу Кыргызстана.
Следствие продолжается.