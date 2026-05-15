Продал гашиш и лицом в пол. В Джалал-Абаде задержали иностранца из Турции

В Джалал-Абаде задержан гражданин Турции, подозреваемый в сбыте наркотиков. Об этом сообщили в УВД области.

По данным милиции, во время специальных следственных мероприятий 50-летний иностранный гражданин К.М. был задержан при продаже 1,66 грамма гашиша за 5 тысяч сомов.

По факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому предъявлено обвинение по статье 282 части 1 УК КР.

Решением суда мужчина заключен под стражу до 14 мая 2026 года.

Кроме того, правоохранители проверяют информацию о том, что задержанный находился в международном розыске в Узбекистане и незаконно пересек границу Кыргызстана.

Следствие продолжается.