В жилмассиве «Арча-Бешик» выявили незаконный оборот подакцизной продукции на сумму свыше 522 тысяч сомов. Об этом сообщает Налоговая служба.
По ее данным, в ходе проверки выявлены 110 литров спирта, 3,5 тысячи пачек сигарет, 27 упаковок никотиносодержащей табачной жевательной резинки без акцизных марок, а также 41 бутылка алкогольной продукции с акцизными марками сомнительного происхождения.
По данному факту составлены соответствующие акты. Материалы переданы в правоохранительные органы для дачи юридической оценки.