В жилмассиве «Арча-Бешик» выявили незаконный оборот подакцизной продукции на сумму свыше 522 тысяч сомов. Об этом сообщает Налоговая служба.

По ее данным, в ходе проверки выявлены 110 литров спирта, 3,5 тысячи пачек сигарет, 27 упаковок никотиносодержащей табачной жевательной резинки без акцизных марок, а также 41 бутылка алкогольной продукции с акцизными марками сомнительного происхождения.

Установлено, что хранение и дальнейшую реализацию продукции осуществлял иностранец. Продукция реализовывалась на территории строительных объектов Бишкека, при этом оплата товара принималась через платежную систему AliPay посредством QR-кода.

По данному факту составлены соответствующие акты. Материалы переданы в правоохранительные органы для дачи юридической оценки.