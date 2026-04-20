Дело 75. Политолога Бакыта Жумагулова отпустили под домашний арест

В Бишкеке мера пресечения в отношении политолога Бакытбека Жумагулова, задержанного в связи с обращением 75 человек изменена под домашний арест. Об этом сообщила пресс-служба Первомайского районного суда столицы.

По ее данным, политолог будет находиться под домашним арестом до 10 июня.

6 апреля Первомайский районный суд также рассматривал меру пресечения и постановил оставить его под стражей до 10 июня. Он содержался в следственном изоляторе №1 в Бишкеке.

Сам Жумагулов пока не дал комментариев.

Напомним, 11 февраля задержаны граждане, подозреваемые в организации массовых беспорядков. Среди них — Эмилбек Узакбаев, Курманбек Дыйканбаев и Бекболот Талгарбеков.

По данным пресс-службы МВД, в интернете и средствах массовой информации распространили новость о том, что «75 граждан направили обращение к главе государства Садыру Жапарову и торага Жогорку Кенеша Нурланбеку Тургунбек уулу с просьбой немедленно инициировать новые президентские выборы в стране, подписанное учеными, бывшими премьер-министрами, экс-депутатами и общественными деятелями». Это обращение стало одним из поводов для отставки экс-главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.